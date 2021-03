"Am vorbit cu Petrescu, Sumudica si Reghecampf, iar toti au refuzat!" Pe cine a mai contactat Poli Iasi inainte de a semna cu Nicolo Napoli

Poli Iasi se afla la retrogradre, iar zilele trecute l-a pus antrenor pe Nicolo Napoli, dupa scurta experienta cu Andrei Cristea pe banca tehnica.

Poli Iasi a incercat mai multe lovituri inainte de a-l oficializa pe fostul antrenor al echipei patronate de Adrian Mititelu. Moldovenii au contactat antrenori cu multa experienta precum: Marius Sumudica, Dan Petrescu sau Laurentiu Reghecampf.

Consiliului Director de la Poli Iasi, Adrian Ambrosie a facut dezvaluirile si a marturist ca Poli Iasi l-a contactat chiar si pe Cristiano Bergodi, antrenor care s-a batut la titlu sezonul trecut cu Universitatea Craiova.

"Nu am avut foarte multe optiuni. Antrenorii buni, precum Dan Petrescu, Reghecampf sau Sumudica, ar fi fost greu de adus la Iasi. Am vorbit cu cei trei, am vorbit si cu Bergodi. Am avut o lista de 20 de antrenori care sa vina la Iasi. Am inceput cu cei de top, dar, din nefericire, am fost refuzati. Nu din pricina financiara. Sumudica ne-a spus ca a refuzat si Dinamo, si Rapid si ca are nevoie de liniste pana la vara. Dan Petrescu spunea acelasi lucru. Fie vorba intre noi, e greu sa aduci un antrenor de top la o echipa care se bate la retrogradare.

Neavand alte optiuni, ne-am uitat la antrenorii liberi de contract, iar unul dintre ei a fost Nicolo Napoli. Acum cativa ani, a facut performanta la Iasi, a calificat echipa in grupele Europa League. Am luat legatura cu el, a fost onorat ca l-am sunat" a spus Ambrosie pentru Gazeta sporturilor.