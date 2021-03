BREAKING NEWS! Rapidul pregateste BOMBA ANULUI in Romania! Marius Sumudica este dorit in locul lui Grigore! Ce a spus antrenorul despre o revenire in Giulesti

Conducerea Rapidului este dispusa sa faca orice sacrificiu pentru ca echipa sa revina in Liga 1.

Giulestenii nu au castigat niciun meci in 2021, obtinand doua egaluri, 2-2 pe teren propriu cu Ripensia si 0-0 in deplasare cu Gloria Buzau, si fiind invinsi de Miercurea Ciuc la Bucuresti cu scorul de 3-1.

Astfel, echipa a ajuns pe locul 7 in Liga 1 iar oficialii clubului iau in calcul schimbarea lui Nicolae Grigore si pregatesc o mutare de senzatie.

Rapidistii l-ar fi ofertat pe Marius Sumudica, anunta Fanatik. Liber de contract dupa despartirea de Rizespor, Sumudica ar urma sa primeasca un salariu de 20.000 de euro pe luna si o prima de promovare de 150.000, conform surse citate, insa el ar dori sa preia echipa in vara in cazul daca ar promova.

Marius Sumudica a declarat la PRO X ca isi doreste sa revina la Rapid, dar in anumite conditii, si chiar ar putea sa se implice si financiar la echipa din Giulesti.

"In cazul in care va promova in prima liga, daca va fi sustinere financiara, daca vor exista conditii ok de munca, daca imi va fi acceptat staff-ul, daca va veni presedintele cu care imi doresc sa lucrez, Rapidul ar fi de luat in calcul. Este echipa pe care o iubesc. Inima mea imi spune ca trebuie sa merg acolo. E pe acelasi palier cu Turcia.

Imi doresc enorm sa promoveze, le doresc bafta. Imi voi face timp si as vrea sa merg la cateva antrenamente pentru ca mi-e dor de tot ce inseamna Rapid. Poate o sa ajung si la cateva meciuri sa ii vad.

Daca va exista sustinere financiara, sa facem o echipa puternica, in care sa cred si pe care sa o conduc cu experienta pe care am acumulat-o acum, cu oameni in care am incredere, este o optiune de luat in calcul. As putea sa ma implic si financiar, avand unele relatii in Turcia, oameni potenti financiar pe care as putea sa-i aduc la club", a spus Sumudica la Ora Exacta in Sport.