EXCLUSIV | Marius Sumudica a desfiintat VAR-ul! "E o mizerie! Daca il impingi cu unghiuta pe unul, gata, e penalty" 

Marius Sumudica a vorbit despre arbitrajul video la Pro X.

Antrenorul roman in varsta de 50 de ani a spus ca el nu este un fan al VAR-ului, considerand ca distruge placerea fotbalului. Sumudica a spus ca in curand arbitrii cu experienta vor incepe sa ignore tot mai mult informatiile venite din camera VAR, bazandu-se pe propriile decizii.

"E o mizerie, pentru mine e o mizerie VAR-ul, distruge placerea de a juca, distruge acest sport minunat.

Sunt arbitri care au o experienta vasta si care nu asculta, care nu merg sa consulte VAR-ul. Acum, daca il impingi un pic cu unghiuta pe unul, iti da penalty daca asa considera cel de la VAR. E interpretabil... N-am vazut in viata mea.

Se bucura jucatorii si apoi asteapta 3 minute sa vada daca s-au bucurat degeaba sau nu. Trec de la agonie la extaz in cateva secunde... Nu mai exista placere si cred ca aceasta inventie n-o sa mai fie luata in considerare. Pentru mine nu e oportuna aceasta metoda", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.