Cristiano Ronaldo, în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei! A dat gol pentru Al Nassr în optimile cu Al Feiha + Când se poate duela cu Dan Petrescu 

Cristiano Ronaldo a marcat unul dintre golurile victoriei echipei saudite Al-Nassr în partida cu formaţia Al-Fayha, scor 2-0, la finalul căreia starul portughez şi colegii săi s-au calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei la fotbal.

Duelul dintre cele două rivale saudite s-a disputat pe stadionul Al Awwal Park din Riad şi a fost dominat de Al-Nassr, care a deschis scorul în minutul 19, prin portughezul de origine braziliană Otavio Edmilson da Silva.

Ronaldo, incisiv şi rapid în acţiunile sale, a avut o primă mare ocazie de marca în minutul 36, când a trimis mingea în bară, cu capul. După pauză, atacantul lusitan a încercat fără succes să-l învingă pe portarul sârb Vladimir Stojkovic cu un şut de la marginea careului (52), înainte de a dubla avantajul gazdelor, în finalul jocului (86), după o ieşire hazardată a goalkeeper-ului lui Al-Fayha.

Al-Nassr, care reuşise să câştige şi meciul tur (1-0), s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Asiei cu scorul general de 3-0, notează Agerpres.

Cristiano Ronaldo now has 798 victories in his career, Most in history.

AL NASSR QUALIFIED FOR THE AFC CHAMPIONS LEAGUE QUARTER FINAL.pic.twitter.com/wSlf4GeyCT