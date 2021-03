Ruptura definitiva intre Sumudica si Rapid?! "Telefonul meu pentru ei este inchis!" Ce l-a deranjat pe antrenor

Marius Sumudica este liber de contract dupa ce s-a despartit de Rizespor la inceputul lunii martie.

La inceputul saptamanii, au existat zvonuri conform carora antrenorul de 50 de ani ar putea reveni la Rapid, existand se pare si o oferta din partea clubului giulestean.

Sumudica a explicat insa ca nu mai doreste sa preia o echipa in timpul sezonului si ca isi doreste sa se intoarca mai degraba in strainatate. Mai mult, el a spus si ca din punctul sau de vedere Rapidul nu are sanse la promovare in acest sezon, astfel incat este exclus sa revina in Giulesti in acest moment.

Fostul fotbalist al Rapidului nu a exclus insa posibilitatea de a ajuta in alte moduri clubul sau de suflet. El a declarat ca este dispus sa participe la cateva antrenamente conduse de Nicolae Grigore pentru a sta de vorba cu jucatorii si pentru a-i motiva suplimentar.

Se pare insa ca Sumudica nu a fost contactat de nimeni din conducerea clubului, fapt ce l-a deranjat pe antrenor.

"Eu nici nu stiu cine conduce la Rapid. Vreau sa pun punct acestor speculatii care se fac despre Sumudica. Eu nu am avut nicio discutie. Nimeni nu m-a sunat. Am ramas indignat fiindca am vrut, probabil in nebunia mea, sa incerc sa ajut echipa, fara sa o preiau.

Am ramas surprins. Am spus ca imi doresc sa ii ajut cu un sfat. Am ramas surprins ca nu mi-au dat vreun telefon. N-am nevoie de bani, o faceam cu inima. Am asteptat un telefon, nu a venit. Telefonul meu pentru conducere este inchis", a spus Marius Sumudica potrivit unei emisiuni transmis pe pagina de Facebook FC Rapid 1923.

Sumudica a antrenat pe Rapid pentru 32 de meciuri in perioada iunie 2010-aprilie 2011. El a fost de asemenea si secundul lui Razvan Lucescu in Giulesti intre noiembrie 2003 si noiembrie 2004.