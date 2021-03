Radu Banciu il DESFIINTEAZA pe Dan Petrescu dupa plecarea de la Kayserispor: "Absolut odios! S-a dus acolo ca un cersetor!"

Dan Petrescu s-a despartit de Kayserispor dupa doar cinci saptamani petrecuta la echipa turca.

Antrenorul a motivat ca aceasta decizie a fost luata din cauza unor probleme personale. Cu toate acestea, Petrescu a fost criticat extrem de dur de o parte din presa din Romania.

Jurnalistul Radu Banciu a avut cuvinte foarte dure la adresa antrenorului de 53 de ani, despre care a spus ca nu ar fi trebuit sa preia echipa in timpul sezonului, comparandu-l cu un cersetor.

"Eu sunt unul care a intuit exact traseul lui. Am spus ca nu va fi dat afara dupa un meci sau doua. Am zis ca va sta un pic. E un antrenor meticulos. Chiar daca are o particularitate arhaica, fiind un profesor din anii '50, e totusi rigid, iar aceasta rigiditate te poate salva cand te duci intr-un campionat din fundul lumii.

De asemenea, am intuit ca va fi dat afara pana la urma, pentru ca nu este un tip creativ, valoros. Daca as fi jucat la pariuri, prindeam o cota imensa. Este catastrofal pentru imaginea lui! Si Dan Petrescu isi cunoaste valoarea. Un antrenor care se duce in Turcia s-o preia in timpul unui sezon, ca un cersetor, pe Kayseri - o echipa care nu exista in fotbalul mondial - fara sa cunosti formatia respectiva... spune despre tine foarte multe!

Degeaba tu te consideri extraordinar in Romania, unde nu stai de vorba cu lumea. Un antrenor serios nu poate prelua o astfel de echipa precum Kayseri. E absolut odios!", a spus Banciu la Look Sport.