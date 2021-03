Livingston - Rangers, LIVE TEXT de la ora 20:00 | Ianis Hagi este anuntat TITULAR in echipa lui Gerrard

Urmarim si comentam impreuna partida dintre Livingston si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi este anuntat titular in echipa lui Gerrad, iar acesta ar putea sa fie meciul cu numarul 36 in actualul sezon pentru roman in tricoul scotienilor. Inaintea partidei de miercuri, Rangers este lider in Scotia cu 82 de puncte, dupa 30 de partide jucate, avand cu 15 puncte mai mult decat marea rivala Celtic, echipa care are un meci mai putin disputat.

Dupa partida impotriva lui Livingston, Rangers va juca pe teren propriu cu St. Mirren, iar apoi va merge in Cehia pentru infruntarea cu Slavia Praga, echipa unde este legitimat Nicolae Stanciu, in optimile de finala Europa League.

In acest sezon, Ianis Hagi a inscris pentru Rangers 6 goluri si a oferit 11 pase decisive.