Budescu nu regreta ca transferul sau la FCSB a picat: "Este mai bine ca am venit aici!" Ce spune despre o revenire la echipa nationala

Constantin Budescu s-a transferat la Al Damac in Arabia Saudita la inceputul lunii februarie.

Mijlocasul de 32 de ani a jucat 3 meciuri pentru noua sa echipa, insa nu a reusit sa ii aduca nicio victorie, Damac obtinand un singur punct in aceste meciuri.

Budescu a vorbit despre situatia delicata prin care trece echipa sa, care se afla pe penultimul loc al clasamentului.

"Cu totii am jucat bine majoritatea meciurilor dar din pacate nu am reusit sa castigam. Am avut si ghinion, am marcat si cateva goluri care au fost anulate, aici din pacate este VAR. Sper sa castigam urmatoarele meciuri pentru ca am jucat bine.

M-a ajutat foarte mult anul pe care l-am petrecut aici, este si o alta clima aici, este o zona de munte, mai racoare si este mai ok", a spus Budescu la DigiSport.

De asemenea, fostul fotbalist al Astrei a vorbit si despre posibilitatea de a reveni la echipa nationala: "Stiu ca eram pe lista selectionerului. Nu stiu nimic, deocamdata nu am discutat. Astept sa vad ce se intampla, sa vad ce o sa fac. Nu exista nicio problema. Nu am refuzat niciodata si nici nu este asa de mare distanta. Daca imi fac treaba aici la club o sa fiu chemat si la echipa nationala".

Inainte sa se inteleaga cu arabii, s-a discutat foarte mult despre o posibila revenire a lui Budescu la FCSB. Mijlocasul a explicat ca au existat discutii cu echipa lui Gigi Becali, insa ar fi durat destul de mult timp pana ar fi putut juca pentru ros-albastri din cauza litigiului pe care il are cu Astra.

"Am discutat sa vin la FCSB, dar a fost mult mai usor sa merg afara pentru ca am putut juca imediat. Contractul este pe un an jumate. Vom vedea daca vom ramane in prima liga sau nu. Vedem ce se va intampla. Daca nu ramanem in prima liga putem vorbi de o despartire.

Cred ca este devreme sa vorbim (de o revenire la FCSB in vara). A fost o varianta, s-a vorbit, dar cred ca este mai bine ca am venit aici", a spus Budescu sursei citate.