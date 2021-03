S-a prabusit cu avionul si a supravietuit dupa tragedia care a socat planeta! A scapat din dezastrul Chapecoense, acum s-a salvat iar, dupa un accident cu 21 de morti! E stirea care face inconjurul lumii

A driblat moartea inca o data!

Erwin Tumiri a fost unul dintre cei 6 oameni care au supravietuit in urma tragediei aviatice care a luat vietile a 71 de oameni in 2016. Chapecoense si-a pierdut toata echipa dupa accidentul din Columbia! Erwin, parte a echipajului de zbor, a fost implicat intr-un nou dezastru, de aceasta data in Bolivia. Un autobuz supraaglomerat a cazut de pe un deal, in apropiere de orasul Cochabamba, iar 21 de oameni si-au pierdut viata si 30 au fost raniti. Erwin a ajuns la spital, dar e in afara oricarui pericol.

"Eram putin somnoros, ascultam muzica pe telefon, cand am auzit oamenii ca tipa in jurul meu. Singurul lucru pe care am putut sa-l fac a fost sa ma tin cat pot de bine de scaunul din fata mea, sa-mi strang umerii si sa ma lipesc de geam, ca sa ma misc cat mai putin in timp ce autocarul se invarte", a spus Erwin de pe patul de spital. "Am simtit ca autocarul se va da peste cap si asa a fost", a povestit tanarul in varsta de 30 de ani.

"Ne-am invartit si ne-am invartit. Cei care nu s-au tinut au cazut ca intr-o masina de spalat. Am fost constient pe toata durata accidentului si am reusit sa ma tarai afara cand s-a oprit, in prapastie. Nu pot sa cred ce s-a intamplat. Am rani la mana, nu pot sa o ridic. Mi s-a spus ca mobilitatea mi-o voi recupera putin cate putin. Am si o rana la genunchi, dar asta e tot. Lucrurile se intampla cu un motiv: si cele bune, si cele rele", a comentat Erwin.

Tweet Chapecoense Citeste si: