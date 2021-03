Primele declaratii ale lui Arteta dupa ce s-a scris ca e favorit sa il inlocuiasca pe Koeman la Barcelona: "Am fost crescut acolo!"

Dupa demisia lui Josep Maria Bartomeu, clubul catalan a ramas fara presedinte, iar alegerile pentru unul nou se vor desfasura in luna martie.

Dupa demisia lui Bartomeu, lupta pentru sefia clubului catalan este mai apriga ca niciodata. Joan Laporta, fost presedinte al echipei, a anuntat ca el este singurul care il poate convinge pe Messi sa ramana la Barcelona, fapt care daca s-ar adeveri, ar fi un mare plus pentru el.

Conform Diario Sport, ziar apropiat de club, principalul nume pe care Laporta il vrea pentru banca echipei din sezonul viitor este Mikel Arteta, actualul antrenor al lui Arsenal. Acesta a vorbit despre posibilitatea de a se intoarce in Spania, insa a negat orice informatie legata de Barcelona. "Sunt la Arsenal si vreau sa raman aici. Intotdeauna vor exista speculatii, mai ales cand sunt alegeri pentru un nou presedinte", a spus Mikel Arteta, citat de Diario Sport.

Totusi, fostul mijlocas a spus ca nu ar putea exista un viitor pentru el la club, mai ales ca a crescut ca junior la catalani. "Evident, am fost crescut acolo ca jucator si vor exista intotdeauna legaturi intre mine si club. Dar sunt complet concentrat pe munca pe care trebuie sa o fac la Arsenal, unde mai am mult de muncit pentru a ajunge unde imi doresc. Deocamdata, sunt managerul lui Arsenal si vreau sa fac mai mult decat am facut pana acum", a spus Arteta pentru Diario Sport.

Spaniolul mai are contract cu englezii cel putin pentru urmatorii doi ani si se afla la prima exprienta ca antrenor principal, dupa ce a fost asistentul lui Pep Guardiola la Manchester City pentru mai multi ani.

#FCB ???????? ???? El técnico del Arsenal sería la primera opción del ex presidente para el banquillo según algunos rumoreshttps://t.co/zHYfN9JkgF — Diario SPORT (@sport) March 3, 2021