'U' Cluj - Viitorul Pandurii, LIVE TEXT de la 17:30 | Duel de Liga 2 pentru un loc in semifinale! | Petrolul - Astra, de la 20:30

15:35 Echipa lui Costel Enache vine dupa trei victorii consecutive, una dintre ele in fata UTEi Arad, echipa din Liga 1 pe care a reusit sa o elimine din optimile competitiei.



De cealalta parte, Viitorul Pandurii Tg. Jiu vine dupa doua infrangeri consecutive, una dintre ele chiar in fata lui 'U' Cluj, cu 2-1, pe teren propriu! Echipa lui Flavius Stoican a surprins in Cupa Romaniei dupa ce a reusit sa elimine doua echipe din prima liga, FC Arges si Gaz Metan.



In celalalt meci al zilei, Petrolul, care se prezinta intr-o forma incredibila, vine dupa 7 meciuri fara infrangere si e gata sa faca surpriza, dupa ce au reusit sa o elimine si pe Poli Iasi, la scor de neprezentare.



Giurgiu are patru meciuri consecutive fara infrangere, iar situatia clubului din clasament i-ar face pe jucatorii lui Neagoe sa se concentreze pe Cupa Romaniei. Astra e pe locul 10, cu 20 de puncte obtinute in 25 de meciuri jucate.



Prima echipa calificata in semifinale este Universitatea Craiova, care a invins-o cu 1-0 pe Chindia. Dinamo se deplaseaza la Calarasi pentru ultimul meci al sferturilor de finala, in incercarea de a se califica in semifinale, desi nu a mai castigat de trei meciuri, iar situatia clubului ramane in continuare delicata.