Banciu, critici dure pentru familia Lucescu "Macar sa dea zapada, daca la altceva nu se mai pricepe!" Ce a spus despre Razvan! "Ce fotbal e in Arabia Saudita?"

Jurnalistul Radu Banciu a facut comentarii acide la adresa lui Mircea Lucescu si a lui Razvan Lucescu.

"IL Luce" a deszapezit terenul inaintea unui meci al lui Dinamo Kiev, iar Banciu l-a ironizat. Jurnalistul nu crede ca Lucescu se mai pricepe la fotbal si a spus ca si el putea sa castige titlul in Ucraina cu Dinamo Kiev.

"Acolo, o face si de frica contextului local. Macar sa dea zapada, daca la altceva nu se mai pricepe. Cu Dinamo Kiev sunt si eu campion! Acum nu-l mai fura Sahtior, aia s-au predat. Du-te in Germania si antreneaza Arminia Bielefeld, daca esti campion. Sau pe Mainz, Wolfsburg. Ia-o pe Nice, ca Ursea. Pana la urma, el e singurul antrenor roman in fotbalul mare. Acolo sa vezi daca poti sa faci ceva", a spus Radu Banciu pentru LookSport.

Razvan Lucescu s-a despartit de Al Hilal, iar Banciu sustine ca singura realizarea a lui este ca l-a cunoscut pe atacantul Baftembi Gomis.

"Parcursul lui Al-Hilal nu cred ca este o catastrofa. A castigat un trofeu, si l-a facut amic pe Bafetimbi Gomis. Cred ca e cel mai mare atacant pe care l-a antrenat vreodata. Si la Razvan intriga faptul ca nu face pasul spre fotbalul care conteaza, sa preia o echipa serioasa, pentru a putea fi judecat. Ce ma intereseaza ca iei campionatul in Arabia Saudita? Ia-o pe Coventry, pe Ipswich si promoveaz-o in Premier League!

Ce fotbal e in Arabia Saudita? Dau seicii cu zarul si se termina meciul. Toti au luat Ligi ale Campionilor acolo. De ce nu te baga nimeni in seama intr-o tara cu fotbal serios? Uite, in Portugalia, la Pacos Ferreira, Guimaraes. Avem antrenori romani galonati in fotbalul care nu conteaza", a declarat Radu Banciu.