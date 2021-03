HALUCINANT! Budescu nu a mai primit NICIUN ban de la Astra de 11 luni! "Acum trebuie sa imi recuperez toti banii pana la finalul contractului!" La ce varsta vrea sa se retraga mijlocasul

Constantin Budescu a vorbit despre motivele pentru care a ales sa plece la Al Damak.

Mijlocasul ofensiv de 32 de ani a explicat ca nu si-a dorit sa paraseasca Astra, insa problemele financiare de la clubul din Giurgiu l-au fortat sa ia aceasta decizie.

"La Astra era o situatie delicata, aveam multe luni de primit. Chiar nu voiam sa plec dar daca au fost problemele care au fost la club a trebuit sa plec.

Eu tot am discutat cu ei si le-am explicat de luni bune. Chiar in ultima faza am venit cu o propunere ca din 11 luni sa primesc doar 3 si sa plec. Nu au vrut nici asa si nu am avut ce sa fac, iar daca plecam in tara dura foarte mult pana as fi putut juca.

Acum trebuie sa imi recuperez toti banii pana la finalul contractului. Ei nu m-au lasat sa plec", a spus Budescu la DigiSport.

De asemenea, fostul fotbalist al Astrei si al FCSB-ului a dezvaluit ca nu are de gand sa isi incheie cariera prea curand, explicand ca a inceput sa joace la capacitate maxima abia dupa ce a implinit 30 de ani.

"Vreau sa joc pana la 40 de ani, abia m-am apucat de fotbal, de jumatate de an. Dupa 30 de ani m-am apucat mai serios. Acum nu mai merge doar de placere. Imi e greu fara public, de asta m-am apucat de fotbal, din placere si pentru public", a spus Budescu sursei citate.