La momentul redactării articolului, FC Botoșani o conduce pe Farul cu scorul de 1-0 la finalul primei părți.

Cele două formații din Superliga nu au plecat să facă pregătirea de iarnă în afară și au decis să rămână în România.

Terenul de la Mogoșoaia, curățat înaintea meciului amical

Înainte ca partida amicală să înceapă, cei care s-au ocupat de organizarea meciului au făcut eforturi pentru ca suprafața de joc să poată fi practicabilă.

Meciul de pregătire a început la ora programată, pentru că dispozitivele de deszăpezire au ajutat mult la îndepărtarea zăpezii.