„U” Cluj - Farul Constanța, meci contând pentru etapa a 21-a din Superliga României, va avea loc astăzi, de la ora 16:30. Partida va fi redată în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

LIVE TEXT | „U” Cluj - Farul Constanța, de la 16:30

Echipele de start:

U Cluj (4-3-3): Lefter - Mikanovic, Cisse, I. Cristea, Chipciu - Bic, Murgia, Fabry - Macalou, Lukic - El Sawy

Cristiano Bergodi



Farul (4-3-3): Buzbuchi - D. Maftei, Larie, Pellegrini, Furtado - Vînă, Dican, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă

Confruntarea are o miză importantă în lupta pentru play-off. „Șepcile roșii” ocupă locul 8 în clasament cu 30 de puncte, iar „marinarii” se află pe poziția a 10-a, la 3 „lungimi” distanță.

Universitatea Cluj vine după aproape o serie perfectă în campionat: 4 victorii și un egal în ultimele 5 meciuri. Farul Constanța traversează o formă mult mai slabă: două înfrângeri, două remize și doar un succes.

Cristiano Bergodi, cu gândul la play-off

Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a vorbit despre oportunitatea pentru echipa sa de a se apropia de zona de play-off la ultimul joc din 2025.

„Avem o șansă foarte mare de a închide anul cât mai aproape de play-off. Întâlnim o echipă care a jucat foarte bine în acest campionat și ne așteaptă un meci greu.

Am încredere că echipa devine solidă, sunt 4 meciuri fără gol primit și încercăm să nu luăm gol, dar, după, normal că trebuie să jucăm și ofensiv, să atacăm, pentru că e o partidă pe care trebuie să o câștigăm. Și doar așa putem, creând ocazii și făcând tot posibilul pentru a câștiga. Eu sper că vom specula spațiile care vor apărea”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare partidei.

Cristian Sava: „Nu ne-ar pica bine o înfrângere”

La rândul său, Cristi Sava, secundul de facto al lui Ianis Zicu și antrenorul principal în acte de la Farul, a discutat despre faptul că un eșec nu este binevenit în tabăra dobrogenilor.

„Nu, nu ne-ar pica bine o înfrângere pentru munca noastră, pentru ceea ce vrem noi, mai sunt 30 de puncte în joc. Trebuie să muncim împreună, trebuie să fim alături unii de alții, să susținem jucătorii, la o înfrângere sau un rezultat negativ, ei sunt primii care au șocul.

Eu consider că nu mai au lejeritatea aia pe care au avut-o și e normal să fie așa, pentru că, pe măsură ce etapele curg, automat presiunea e mai mare. Este foarte important în plan mental să fim împreună, să susținem treaba”, a transmis și Cristi Sava.



În turul sezonului regular, în etapa a șasea, Farul Constanța a fost învinsă pe teren propriu de „U” Cluj, scor 0-1.

