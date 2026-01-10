EXCLUSIV Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Revelația sezonului din Superliga are șanse foarte mari să rămână în aceeași formulă și în prima jumătate din 2026.

TAGS:
Andrei Mironvaleriu iftimeFC Botosani
Din articol

FC Botoșani a fost surpriza plăcută din prima jumătate a sezonului. Echipa lui Leo Grozavu a încheiat 2025 pe locul 3, după 21 de etape din sezonul regulat, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Valeriu Iftime: "Am 4 oferte pentru Miron, dar nu vrea să plece"

Patronul Valeriu Iftime este foarte încrezător că niciun jucător important de la FC Botoșani nu va părăsi echipa în această iarnă. Omul de afaceri a dat exemplul căpitanului Andrei Miron (31 de ani), care ar fi primit mai multe oferte importante, însă refuză să plece din dorința de a continua povestea frumoasă din actuala stagiune.

"Ceea ce se întâmplă azi la Botoșani e un pic de miracol, iar ei înțeleg toți. De ce nu vrea să plece Miron de la mine? Am vreo 4 oferte. Nimeni nu vrea să plece! Da, sunt și acum oferte pentru Miron. Vin oferte și jucătorii spun că nu vor să plece", a spus Valeriu Iftime, într-un interviu pentru PRO TV.

Andrei Miron, care în luna mai va împlini 32 de ani, s-a întors la FC Botoșani în vara anului 2024, după ce a mai jucat la FCSB, Hapoel Haifa și Universitatea Cluj. Fundașul central a ratat un singur meci din acest sezon, în urma unei suspendări.

Întrebat cum își va recompensa jucătorii în cazul în care FC Botoșani va continua parcursul excelent și în 2026, Iftime a răspuns: "Nu am făcut o promisiune cu ei. E o înțelegere cu toți fotbaliștii că nu există efort pentru rezultat. Cu cât e mai greu parcursul, cu atât mai mare va fi recompensă. N-aș vrea să fac promisiuni de acum. Dorința de azi de la Botoșani de a câștiga fiecare meci și de a fi în primele 3 e mai mare decât orice bani".  

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali, dezvăluiri după 13 ani despre 2-5 cu Viitorul: &bdquo;Reghe voia să-l bată pe Hagi, dar eu mi-am ajutat nașul&rdquo;
Gigi Becali, dezvăluiri după 13 ani despre 2-5 cu Viitorul: „Reghe voia să-l bată pe Hagi, dar eu mi-am ajutat nașul”
Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost &bdquo;taxat&rdquo;
Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost „taxat”
Avertisment dur lansat de Victor Becali după transferul lui Șut: &bdquo;Nu mai suntem atractivi pentru Europa!&rdquo;
Avertisment dur lansat de Victor Becali după transferul lui Șut: „Nu mai suntem atractivi pentru Europa!”
CSM Oradea și CS Dinamo, victorii &icirc;n Liga Națională de baschet masculin
CSM Oradea și CS Dinamo, victorii în Liga Națională de baschet masculin
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști

Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;

Maignan, înjurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: ”Nenorocitule!”

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, dezvăluiri după 13 ani despre 2-5 cu Viitorul: &bdquo;Reghe voia să-l bată pe Hagi, dar eu mi-am ajutat nașul&rdquo;
Gigi Becali, dezvăluiri după 13 ani despre 2-5 cu Viitorul: „Reghe voia să-l bată pe Hagi, dar eu mi-am ajutat nașul”
Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost &bdquo;taxat&rdquo;
Jucătorul lui AC Milan, suspendat după penalty-ul ratat de Stanciu! Fotbalistul a fost „taxat”
AS Roma a trimis oferta pentru transferul lui Radu Drăgușin! Toate detaliile
AS Roma a trimis oferta pentru transferul lui Radu Drăgușin! Toate detaliile
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United
Ce surpriză! E gata să preia Manchester United
Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: &rdquo;Negociem acum&rdquo;
Gigi Becali a anunțat următorul transfer de la FCSB: ”Negociem acum”
Alte subiecte de interes
Pus pe liber de Sabău, un jucător e apărat de actualul patron: Poate juca titular la orice echipă din Rom&acirc;nia
Pus pe liber de Sabău, un jucător e apărat de actualul patron: "Poate juca titular la orice echipă din România"
Doi dintr-o lovitură la FC Botoșani! &rdquo;Ne ajută să ne atingem obiectivul&rdquo;
Doi dintr-o lovitură la FC Botoșani! ”Ne ajută să ne atingem obiectivul”
Valeriu Iftime, acuzații dure după ce LPF a am&acirc;nat meciul FC Botoșani - FCSB: &rdquo;O dau pe interes!&rdquo;
Valeriu Iftime, acuzații dure după ce LPF a amânat meciul FC Botoșani - FCSB: ”O dau pe interes!”
Farul Constanța - FC Botoșani 0-1 | Ultimul meci pentru Gică Hagi la Farul?
Farul Constanța - FC Botoșani 0-1 | Ultimul meci pentru Gică Hagi la Farul?
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor &icirc;ntr-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Kate Middleton, de la &bdquo;prințesa plictisitoare&rdquo; la o personalitate &bdquo;iconică&rdquo;. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

stirileprotv Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!