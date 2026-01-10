FC Botoșani a fost surpriza plăcută din prima jumătate a sezonului. Echipa lui Leo Grozavu a încheiat 2025 pe locul 3, după 21 de etape din sezonul regulat, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Valeriu Iftime: "Am 4 oferte pentru Miron, dar nu vrea să plece"

Patronul Valeriu Iftime este foarte încrezător că niciun jucător important de la FC Botoșani nu va părăsi echipa în această iarnă. Omul de afaceri a dat exemplul căpitanului Andrei Miron (31 de ani), care ar fi primit mai multe oferte importante, însă refuză să plece din dorința de a continua povestea frumoasă din actuala stagiune.



"Ceea ce se întâmplă azi la Botoșani e un pic de miracol, iar ei înțeleg toți. De ce nu vrea să plece Miron de la mine? Am vreo 4 oferte. Nimeni nu vrea să plece! Da, sunt și acum oferte pentru Miron. Vin oferte și jucătorii spun că nu vor să plece", a spus Valeriu Iftime, într-un interviu pentru PRO TV.



Andrei Miron, care în luna mai va împlini 32 de ani, s-a întors la FC Botoșani în vara anului 2024, după ce a mai jucat la FCSB, Hapoel Haifa și Universitatea Cluj. Fundașul central a ratat un singur meci din acest sezon, în urma unei suspendări.

