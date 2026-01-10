Aproape 3 milioane de euro încasați din transferuri

Academia dezvoltată de Gică Hagi, de care a beneficiat FC Viitorul și FCV Farul, este considerată una dintre cele mai importante pepiniere din istoria fotbalului românesc. Însă, în ultimii cinci ani, centrul de elită de la Ovidiu a început să piardă teren, reușind să câștige un singur titlu de campioană la categoria de juniori mari (U19/U18). Constănțenii au câștigat ultimul astfel de trofeu în 2023, după o finală cu FCSB (1-0).



Dintre jucătorii trecuți pe foaia de joc la acea partidă, trei au făcut pasul către echipe mai bine cotate din Liga 1, la FCSB (Cercel, Stoian) și Craiova (Băsceanu), unde evoluează în mod constant, în timp ce un altul a fost împrumutat în străinătate (Răfăilă). Pentru jucătorii cedați în Liga 1, Farul a încasat 2.8 milioane de euro.



Alți cinci jucători (Munteanu, Dănuleasa, Banu, Sîrbu, Doicaru) au fost promovați în echipa de seniori a dobrogenilor, având deocamdată un impact minor. Cinci fotbaliști (Dumitra, Nechifor, Giurgiu, Popovici, Somandru) sunt încă sub contract cu clubul constănțean, iar șase evoluează în Liga 2 și Liga 3 (Croitoru, Munteanu, Codreanu, Grosu, Păcuraru, Cocoș), fiind cedați definitiv sau sub formă de împrumut.



Per total, acea grupă de juniori și-a recuperat investiția făcut în dezvoltarea jucătorilor și a reprezentat un câștig net pentru clubul lui Gică Hagi, furnizând material echipei de seniori. Însă e departe de modelul stabilit de echipa din care a făcut parte Ianis Hagi și i-a mai cuprins pe Florinel Coman, Andrei Ciobanu, Cosmin Dur-Bozoancă, Arpad Tordai, Tiberiu Căpușă, Nicolae Cârnaţ, Szabolcs Kilyen, Tudor Băluță, Virgil Ghiță, Dragoș Nedelcu, Carlo Casap, Alexandru Mățan, Radu Boboc sau Alexandru Cicâldău.



Lotul echipei FCV Farul Constanța U19, în 2024, și echipele unde evoluează acum:

Rafael Munteanu (FCV Farul), Vlad Rafailă (Betis Sevilla B) / Ionuț Cercel (FCSB), David Dumitra (FCV Farul U18), Gabriel Dănuleasă (FCV Farul), Ianis Croitoru (Progresul Fundulea), Luca Banu (FCV Farul), Dan Sîrbu (FCV Farul), Dan Nechifor (FCV Farul U18), Luca Băsceanu (CSU Craiova), Iustin Doicaru (FCV Farul), Alexandru Stoian (FCSB), Rareș Munteanu (Ceahlăul Piatra Neamț, împrumutat), Marius Codreanu (Cetatea 1932 Suceava), Ramon Giurgiu (FCV Farul U18), Darius Grosu (FC Câmpulung Muscel, împrumutat), Bogdan Popovici (FCV Farul U18), David Păcuraru (Concordia Chiajna, împrumutat), Eric Somandru (FCV Farul U18), Alin Cocoș (FC Câmpulung Muscel, împrumutat)



Echipele campioane în Liga Elitelor U19:

FC Viitorul Constanța (2015-2016)

FC Dinamo 1948 București (2016-2017)

FC Viitorul Constanța (2017-2018)

FC Viitorul Constanța (2018-2019)

FC Viitorul Constanța (2019-2020)

FK Csikszereda Miercurea Ciuc (2020-2021)

FK Csikszereda Miercurea Ciuc (2021-2022)



Echipele campioane în Liga de Tineret:

Universitatea Craiova (2022-2023)

FCV Farul Constanța (2023-2024)

FCSB (2024-2025)

