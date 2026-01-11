Aldair Ferreira (27 de ani) este văzut drept soluția ideală pentru a acoperi golul lăsat de plecarea lui Adrian Șut în Emirate. Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a stabilit prețul de pornire la 500.000 de euro pentru fotbalistul angolez.

Campioana României traversează o perioadă agitată pe piața transferurilor în acest început de 2026. După ce l-a vândut pe Adrian Șut la Al-Ain pentru 1,5 milioane de euro și s-a despărțit de Malcom Edjouma, ajuns la final de contract, gruparea roș-albastră este obligată să mute rapid pentru a-și betona linia mediană. Ținta principală a devenit Aldair Ferreira (27 de ani), însă mutarea depinde de suma pe care latifundiarul din Pipera este dispus să o achite.

„E fotbalist de fotbalist, peste Șut”

Deși Aldair a intrat în ultimele șase luni ale contractului, Valeriu Iftime a ținut să precizeze că jucătorul nu va pleca gratis, existând deja un acord de prelungire. Oficialul de la Botoșani a vorbit deschis despre calitățile „închizătorului” său, pe care îl consideră superior din punct de vedere tehnic fostului căpitan de la FCSB.

„Nu am vorbit cu domnul Becali subiectul ăsta. Aldair are pe contractul vechi încă șase luni, dar am un acord de semnare cu el. Aldair semnează azi sau a semnat ieri, când vreau eu, o prelungire. Aldair are 27 de ani, el vrea să joace fotbal și are dreptate. Am avut o discuție foarte interesantă cu el de Crăciun și mi-a spus că vrea să joace. El e fotbalist de fotbalist, e cam cel mai talentat jucător în zona asta din Liga 1. În așezarea pe care a făcut-o Leo, Aldair nu a avut locul ăsta. Aldair e cam singurul jucător talentat căruia aș putea să-i dau drumul. Aș putea, dar cu un anumit preț. 500.000 de euro, de exemplu.

Dacă-i dau drumul, nu joacă în România. Am oferte din afară pentru el. Sunt convins că-l vrea Bogdan Andone la Argeș, dar n-are bani. Sunt convins că-l vrea antrenorul de la Craiova. Aldair e fotbalist, are o calitate teribilă. Aldair e mai talentat decât Șut, poate nu e la fel de muncitor”, a spus Valeriu Iftime

Cine este Aldair Ferreira

Mijlocașul defensiv a ajuns în Moldova în ianuarie 2024, liber de contract, după o experiență în Lituania la Dziugas. Înainte de a impresiona în Superliga, angolezul și-a trecut în CV echipe precum Oliveirense, Vilaverdense și Cova Piedade în Portugalia, dar și formații din eșaloanele inferioare din Grecia, precum AS Rodos.

Rămâne de văzut dacă Gigi Becali va plăti jumătate de milion de euro, o treime din suma încasată pe Șut, pentru a-l aduce pe „cel mai talentat jucător din zonă” sub comanda lui Elias Charalambous.