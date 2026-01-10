Farul a disputat astăzi, la Baza Academiei Hagi, primul meci de verificare de la reluarea pregătirilor, împotriva tradiţionalului adversar Cerno More Varna.

Farul Constanţa – Cerno More Varna 1-2 (1-1)

Staff-ul tehnic al Farului nu a putut folosi mai mulţi jucători din lot: Cristi Ganea (în recuperare după o accidentare), Nicolas Constantinescu şi Ionuţ Cojocaru (reveniţi după accidentări, dar nerefăcuţi fizic), Cristian Sima, Rafael Munteanu, Boban Nikolov, Jovan Markovic şi Andre Seruca (răciţi). În schimb, pe teren s-au aflat juniorii Marincean, Goncear şi Telehoi (2009) sau portarul Barbu (2008).

Meciul a fost unul alert, disputat pe parcursul a patru reprize de câte 30 minute, cu foarte multe ocazii la ambele porţi şi în care Farul a deschis scorul prin Larie, în minutul 42, dintr-un penalty obţinut de Vojtus. Cerno More a întors scorul în următoarele 30 minute, ambele reuşite ale oaspeţilor fiind şi în urma unor indecizii în defensivă (Chabdarov 56' și Nygolov 72' au punctat).

Echipele utilizate:

Farul (antrenor Ianis Zicu): Buzbuchi (74' Barbu) - Maftei (60' Sîrbu), Larie (90' Gustavo), Ţîru (60' Duţu), Furtado (90' Pellegrini) - Vînă (90' Goncear), Dican (60' Banu), Ramalho (60' Radaslavescu) - Grigoryan (60' Iancu, 105' Telehoi), Vojtus (60' Işfan), Tănasă (60' Marincean, 90' Doicaru).

Cerno More Varna (antrenor Ilian Iliev): Iliev - Tombak, Stefanov, Atanasov, Matin - Telesh, Chandarov, Zlatev, Donchev, Sidney, Cardoso. Au mai intrat: Tomov, Manasiev - Ventsislavov, Drobarov, Bandaro, Panayotov, Lazarov, Panov, Kostadinov, Mihaylov, Calcan, Nygolov, Nedkov, Paskov, Todorov.



Universitatea Craiova, 2-3 cu VfB Stuttgart 2



Echipa Universitatea Craiova a fost învinsă cu 2-3 de VfB Stuttgart 2. Golurile „Ştiinţei” au fost marcate de Houri (min. 75) şi Nsimba (min. 78).

Primul 11 a fost următorul: Isenko - Teles, Rus (Stevanovic, min. 29), Romanchuk, Creţu, Mora - Mekvabishvili, Cicâldău - Matei, Nsimba, Monday.

Din minutul 55 au intrat Houri, Fălcuşan, Muntean, Băsceanu şi Ştefan. Au ieşit Cicâldău, Romanchuk, Etim, Teles şi Matei.

Din repriza a treia echipa a arătat în felul următor: Popescu - Gaşpăr, Mogoş, Stevanovic, Fălcuşan, Ştefan - Houri (Băluţă, min. 85), Mekvabishvili (Bancu, min. 98), Şerban - Muntean, Băsceanu.

FC Rapid, 1-2 cu Wisla Plock

FC Rapid a fost învinsă cu 2-1 de Wisla Plock, în primul amical din Antalya. Golul rapidiştilor a fost marcat de Alexandru Paşcanu, în minutul 49, din centrarea lui Claudiu Petrila.

Tot astăzi, Unirea Slobozia și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 0-0.



News.ro

