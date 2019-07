Cum arata arena construita de Mititelu la Craiova: "Noua noastra casa!" Stadionul seamana cu noul Oblemenco. FOTO

Adrian Mititelu le-a aratat fanilor de pe Facebook proiectul pentru noul stadion de 13200 de locuri.

Craiova lui Mititelu va avea stadion nou in 2020. Finantatorul oltenilor a anuntat "noua casa" a echipei cu peste 13000 de locuri si facilitati ce pot gazdui meciuri din cupele europene. Mititelu promite noi imagini in luna septembrie. Din prima imagine postata de Mititelu se vede forma rotunjita de la tribuna, la fel cum are si noul "Ion Oblemenco", terenul interzis pentru Mititelu.

Noul stadion din Craiova va avea:

-13200 locuri.

- toate acoperite

-constructie din beton

-3000 metri patrati zona comerciala

-amplasament stadion+piateta limitrofa70 mii metri patrati

-stadionul va putea gazdui meciuri de nivelul 5 UEFA

- finalizarea lui este estimata pentru anul 2020.

-primele imagini cu noua arena la inceputul lunii septembrie.