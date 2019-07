CRAIOVA - SABAIL LIVE 19:00 | Oltenii vor in grupe dupa 26 de ani! Echipele de start

Craiova - Sabail, returul primului tur preliminar Europa League e live pe Sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro.

Echipele de start

Univeristatea Craiova 4-3-3: Pigliacelli-Martic, Kelic, Tiago Ferreira, Bancu (C)-Qaka, Mateiu, Cicaldau-Barbut, Fortes, Vatajelu

Sabail 4-3-3: Bozinovski-Abbasov,Yanuszada, Erico, Rahimov-Cociuc, Amirguliyev (C), Baybalayev-Hamdi, Abbasov, Ramazanov

Dupa 3-2 in tur, Craiova promite spectacol pentru fanii ei pe arena Ion Oblemenco, impotriva azerilor de la Sabail in primul tur preliminar Europa League. Oltenii sunt la a treia participare consecutiva in cupele europene, iar in acest an si-au propus sa ajunga dupa 26 de ani in grupe.

Corneliu Papura spera ca problemele din aparare sa fie rezolvate, dupa ce echipa sa a primit patru goluri in primele doua partide oficiale din acest sezon.



Papura: Nu suntem calificati, sa fim atenti!

"Ma astept la un meci nu foarte usor. Cu toate ca am facut un meci bun in prima mansa, trebuie sa fim foarte atenti, trebuie sa ramanem concentrati pentru a ne califica. Acesta este singurul obiectiv pentru maine, calificarea. Daca ne gandim ca suntem calificati, suntem intr-o eroare", a declarat antrenorul oltenilor la conferinta de presa.



"La fotbal este posibil orice", a continuat Papura, ce a dat ca exemplu meciul Dinamo - Foresta Falticeni, incheiat 4-5, dupa ce bucurestenii au condus cu 4-0.

Fostul international nu a fost de acord cu ideea ca intalnirea de joi va fi un antrenament inaintea celei din Liga I impotriva lui Dinamo.

Papura s-a referit la faptul ca echipa sa a primit doua goluri si in meciul tur cu Sabail, si in prima intalnire din campionat, 3-2 acasa cu Academica Clinceni. "Sper sa nu mai facem erori pe fazele fixe ale adversarului si sa nu mai primim goluri", a spus el.

"Sper sa stam relaxati, cu un final de joc linistit", spre deosebire de cel al partidei cu Academica, a declarat Papura.



Cicaldau, oferta de 7 milioane de la Genk!

Papura il asteapta pe Alex Cicaldau pe teren, jucator vizat de Genk pentru un transfer. "Sa vedem cat de repede va intra intr-o forma sportiva pentru a fi la nivelul calitatilor sale", a afirmat Papura.

Acka, Ionita, Baicu si Mihaila nu vor putea juca diseara cu Sabail. "Cred ca avem in lot jucatori buni si se vor acomoda, nu se va simti lipsa unui jucator", a mai spus Papura.

Regula U21 ii incurca pe olteni in Liga 1, iar Papura e fericit ca nu trebuie sa riste cu jucatori fara experienta in Europa League. Jucatorii sau au fost apostrofati de public la meciul cu Clinceni.



"Publicul nostru este mai vulcanic. Sunt spectatorii nostri, ii acceptam asa cum sunt" a spus Papura.



"Nu stiu cum se va manifesta publicul. Important este ce facem noi", a subliniat el.



Qaka: Sa ramanem concentrati!

"Avem un adversar dificil. E important sa ramanem concentrati, sa nu ne gandim la meciul tur si sa obtinem calificarea. Sunt foarte multumit la club. Pentru mine totul este foarte bine. Doresc sa-mi ajut echipa sa obtina rezultate foarte bune."

Craiova - Sabail. Echipele probabile

Craiova: Pigliacelli - Martić, Kelić, Acka, Bancu - A. Ivanov, Mateiu, Qaka - Barbut, M. Roman II, Vatajelu

Rezerve: L. Popescu, Tiago Ferreira, Borta, V. Constantin, Baiaram, Al. Ionita II, Fortes

Absenti: Koljic (accidentat), Cicaldau (inca in vacanta dupa EURO)

Antrenor: Corneliu Papura

Sabail: Bozhinovski - Abbasov, Yunuszade, Erico, Rahimov - Amirguliyev, Essien, Cociuc - Hamdi, Abbasov, Ramazanov

Rezerve: Bozhinovski, Manafo, Yagublu, Gurbanli, Duventru, Muradbayli, Gurbanov

Absenti: Rybka (accidentat)

Antrenor: Aftandil Hajiyev

Arbitru: H.M. Jonasson (Islanda)