După Baeten, FCSB vrea încă un jucător de la FC U Craiova: "Am discutat cu Gigi Becali"

Adrian Mititelu a dezvăluit că Gigi Becali și-a manifestat interesul și pentru transferul lui Vladislav Blănuță (22 de ani), atacantul născut în Republica Moldova, dar care evoluează la loturile de juniori ale României.

Adrian Mititelu: "Blănuță este în atenția FCSB-ului. Am avut o discuție cu Gigi Becali"

Totuși, patronul lui FC U Craiova a preferat să îl cedeze pe Blănuță la Universitatea Cluj, sub formă de împrumut, pentru un an.

"Blănuță a fost dorit de cel puțin 5-6 echipe din Liga 1. L-am împrumutat un an la U Cluj, am considerat că acolo e cel mai bine pentru el în acest moment. Au fost oferte de cumpărare din Cehia, dar nu ceea ce ne doream noi. A fost o propunere interesantă și din Ungaria. Este o propunere și din Liga 1 din România. Este și în atenția FCSB-ului, care și-a manifestat încă de ieri intenția de a-l lua. Am zis că nu e momentul să plece. E bine să joace la Cluj.

Am avut o discuție cu patronul FCSB. În funcție de ceea ce face, eu sunt convins că... el e și în atenția unei echipe foarte importante din Cehia. Eu consider că este un nouar cum rar apare în fotbal și că în următorul an va demonstra că este un jucător cu calități deosebite și are o perspectivă uriașă", a spus Adrian Mititelu, sâmbătă.

Blănuță a fost transferat de FC U Craiova de la Pescara, în 2022, inițial sub formă de împrumut, iar ulterior transferat definitiv pentru 250.000 de euro.

În sezonul trecut, atacantul în vârstă de 22 de ani a jucat în 34 de meciuri pentru FC U Craiova, a marcat 8 goluri și a oferit două pase decisive.

500.000 de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, potrivit Transfermarkt

Adrian Mititelu: ”La FCSB, Baeten are alte oportunități”

Omul de afaceri spune că suma pe care clubul său o va încasa pentru 50 la sută din drepturile federative ale lui Baeten este ”sub așteptări”. Oltenii ar urma să primească 300.000 de euro pentru fotbalistul care s-a numărat printre preferații lui Adrian Mititelu.

„Cu Baeten ne-am înțeles cu FCSB, am semnat, lucrurile sunt clare. Din păcate, ne despărțim de el, dar era inevitabilă această despărțire. Este un jucător de mare valoare și de mare caracter. A participat într-un mod foarte semnificativ în renașterea clubului. Eu sunt atașat sentimental de el, dar a trebuit să-i dăm drumul, are patru ani de Craiova în care și-a dedicat foarte mult activitatea pentru acest club.

La FCSB are alte oportunități, sunt convins că va ajunge la un club mare și ne-am păstrat jumătate din drepturile economice. Consider că am făcut o afacere bună, chiar dacă suma de transfer nu este una pe măsura așteptărilor noastre și pe măsura valorii sale. Chiar dacă pe termen scurt am pierdut, eu zic că pe termen mediu sau lung vom câștiga”, a spus Adrian Mititelu.