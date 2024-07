"A fost o confuzie!" Ce se întâmplă cu transferul lui William Baeten la FCSB

Adrian Mititelu: "Baeten nu are nicio problemă. A fost o confuzie la FCSB"

Baeten a fost cumpărat de la FC U Craiova pentru 300.000 de euro, iar oltenii au păstrat și 50% din drepturile federative. Belgianul s-a antrenat deja cu FCSB, a fost prezentat oficial, însă Gigi Becali a lăsat de înțeles că mutarea ar putea pica.

"Stai să vedem și despre Baeten. Să iasă rezultatul medical. Să vedem ce spune mâine doctorul. Nu știu dacă are o problemă. Să citească doctorul mâine. E ceva, e un dubiu. Da, la genunchi. Dacă se întâmplă cumva o accidentare în acel loc, unde e identificat de doctor, atunci putem să reziliem contractul", declara Becali, marți.

Adrian Mititelu a intervenit după declarațiile lui Gigi Becali. Finanțatorul de la FC U Craiova spune că tranzacția a fost deja rezolvată și că ar fi existat o confunzie la FCSB în cazul presupuselor probleme medicale ale lui Baeten.

"Am văzut declarația asta și am fost surprins. Cei de la FCSB nu ne-au spus nimic că ar fi vreo problemă. Noi știm că am încheiat tranzacția. Am pus și eu niște întrebări, dar nu s-a confirmat nimic. Baeten n-a avut nicio problemă. Din contră, este unul dintre cei mai puternici jucători și se poate vedea pe sistemul de monitorizare Instat. În ultimii 3 ani a evoluat în aproape toate meciurile și nu s-a accidentat niciodată.

Din ce am înțeles din ultima discuție pe care am avut-o cu un colaborator de la club, care a vorbit cu Baeten, nu e nicio problemă și că ar fi fost o confuzie acolo la nivelul unui medic. Ei, când aduc un jucător, îi fac niște verificări. S-a creat o confuzie și ulterior s-a lămurit, deci Baeten n-are nicio problemă. Nici n-avea cum să aibă!

Baeten e unul dintre jucătorii foarte puternici. Alți jucători, la entorsă de gradul 1, nu joacă. Baeten, dacă avea entorsă de gradul 2 sau chiar 3, termina jocul cu bandaje.

Din punctul nostru de vedere, tranzacția e încheiată. Am semnat și ne-am înțeles. Dacă nu-l mai dorește, nu e nicio problemă, dar nu sunt motive. Pentru mine, Baeten oricum valoarează mai mult decât această sumă, 300.000 de euro. Eu l-am dat pentru că am vrut să-i fac lui Baeten pe plac. El și-a dorit foarte mult să-l înțeleg, dar nu e o tranzacție cu care să mă laud cu ea. Poate numai dacă se va vinde, pentru că ne-am păstrat 50% din drepturile economice. Eu cred că va fi unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB. FCSB s-a întărit cu el", a spus Adrian Mititelu, la Digisport.