Astăzi, cu prilejul meciului Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0 din etapa cu numărul 18 din Liga 2, am asistat la debutul în divizia secundă a arbitrului cu prenume atât de special Sandokan Albulescu.

”Moment important pentru arbitrajul gorjean!

Azi am consemnat debutul oficial la Liga 2, după concursul de promovare din finalul anului 2025, în calitate de arbitru asistent, al lui Albulescu Sandokan, colegul nostru care reprezintă fără îndoială un exemplu de tenacitate, ambiție, muncă și perseverență !

A fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor la jocul CS Gloria Bistrița - ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, meci din cadrul etapei a 18-a !

Felicitări Albulescu Sandokan și multe realizări în viitor ! 👍💪⚽️🔝🇷🇴”, a postat Cosmin Tutunaru, președintele Comisiei Județene de Arbitri Gorj.