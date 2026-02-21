VIDEO Sandokan a debutat în Liga 2! ”Un exemplu de tenacitate, ambiție, muncă și perseverență”

Sandokan a debutat în Liga 2! ”Un exemplu de tenacitate, ambiție, muncă și perseverență” Liga 2
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premieră în divizia secundă a fotbalului din țara noastră.

TAGS:
SandokanSandokan Albulesculiga 2Gloria BistritaCeahlaul Piatra Neamt

Astăzi, cu prilejul meciului Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0 din etapa cu numărul 18 din Liga 2, am asistat la debutul în divizia secundă a arbitrului cu prenume atât de special Sandokan Albulescu.

”Moment important pentru arbitrajul gorjean!

Azi am consemnat debutul oficial la Liga 2, după concursul de promovare din finalul anului 2025, în calitate de arbitru asistent, al lui Albulescu Sandokan, colegul nostru care reprezintă fără îndoială un exemplu de tenacitate, ambiție, muncă și perseverență !

A fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor la jocul CS Gloria Bistrița - ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, meci din cadrul etapei a 18-a !

Felicitări Albulescu Sandokan și multe realizări în viitor ! 👍💪⚽️🔝🇷🇴, a postat Cosmin Tutunaru, președintele Comisiei Județene de Arbitri Gorj.

Pe numele întreg Sandokan Ionel Gică Albulescu, arbitrul asistent în vârstă de 32 de ani originar din Târgu Jiu a fost promovat în 2021 în Lotul Național de arbitri ”Liga 3” , iar acum a făcut pasul în Liga 2.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
Dayro Moreno ”își sporește propria legendă cu un gol senzațional” în noroi! Și cu un pic de ajutor de la adversar
ULTIMELE STIRI
Chelsea – Burnley 1-1 | Final dramatic! Londonezii, egalați în ultimele minute
Chelsea – Burnley 1-1 | Final dramatic! Londonezii, egalați în ultimele minute
Lecce - Inter 0-0, ACUM pe Sport.ro! Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
Lecce - Inter 0-0, ACUM pe Sport.ro! Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
Cristi Tănase, categoric! Super echipa din România seamănă cu FCSB: „Nu are cum să piardă!”
Cristi Tănase, categoric! Super echipa din România seamănă cu FCSB: „Nu are cum să piardă!”
Andrei Rațiu, nou assist de mare calitate în La Liga! Românul și-a arătat clasa în Betis - Vallecano
Andrei Rațiu, nou assist de mare calitate în La Liga! Românul și-a arătat clasa în Betis - Vallecano
Șumudică, distrus: așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată!
Șumudică, distrus: așa ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Au bătut palma! Zinedine Zidane și-a dat acordul și semnează

Au bătut palma! Zinedine Zidane și-a dat acordul și semnează



Recomandarile redactiei
Lecce - Inter 0-0, ACUM pe Sport.ro! Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
Lecce - Inter 0-0, ACUM pe Sport.ro! Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
Cristi Tănase, categoric! Super echipa din România seamănă cu FCSB: „Nu are cum să piardă!”
Cristi Tănase, categoric! Super echipa din România seamănă cu FCSB: „Nu are cum să piardă!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici”
Nimeni nu se aștepta la asta! Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr s-au despărțit: „Am rămas amici”
CFR Cluj - Petrolul Ploiești se joacă ACUM: asediu la poarta gazdelor! Bara a salvat echipa lui Pancu
CFR Cluj - Petrolul Ploiești se joacă ACUM: asediu la poarta gazdelor! Bara a salvat echipa lui Pancu
Andrei Rațiu, nou assist de mare calitate în La Liga! Românul și-a arătat clasa în Betis - Vallecano
Andrei Rațiu, nou assist de mare calitate în La Liga! Românul și-a arătat clasa în Betis - Vallecano
Alte subiecte de interes
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
Anunțul făcut de Corvinul Hunedoara înainte de startul noului sezon: ”Strict interzis”
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Are și fotbalul glumele lui: ce a pățit Adrian Falub în Cupa României, la debutul pe banca Unirii Dej
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Ceahlăul a dat lovitura! Un jucător cu aproape 100 de meciuri în Serie A a ajuns în liga a doua
Ceahlăul a dat lovitura! Un jucător cu aproape 100 de meciuri în Serie A a ajuns în liga a doua
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!