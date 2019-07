U Craiova poate da lovitura verii! Este aproape sa obtina semnatura celui mai bun fundas din Bulgaria! Cine poate ajunge sub comanda lui Papura

Craiova este aproape sa aduca un fundas.

Universitatea Craiova este foarte aproape sa obtina semantura lui Krtistian Dimitrov (22 de ani), de la Botev Plovdiv, anunta ProSport. Internationalul bulgar a fost numit cel mai bun fundas central din prima Liga a Bulgariei si poate veni sub comanda lui Papura la Craiova.

Fundasul central are doua selectii in nationala Bulgariei si marcat in ultimul meci disputat de Botev Plovdiv. Pentru formatia din Bulgaria a jucat 49 de meciuri pana in acest moment si a marcat 6 goluri. In sezonul trecut, Botev a terminat pe locul 4, iar Dimitrov a fost numit cel mai bun fundas.

A mai fost dorit si de CSKA Sofia, Levski Sofia, dar si de Konyaspor, formatie din prima liga turca si este cotat la 400.000 de euro, potrivit transfermarkt.com.

Craiovenii ar urma sa achite 700.000 de euro in schimbul fundasului central, mai anunta sursa citata.

Toate transferurile Craiovei



Veniri: Alexandru Ionita (150.000 euro, imprumutat+clauza de cumparare, CSU Craiova), Kamer Qaka (150.000 euro, Poli Iasi), Andrei Marinescu (liber de contract, Sportul Snagov), Antoni Ivanov (150.000 euro, Gaz Metan Medias), Bogdan Vatajelu (350.000 euro, Sparta Praga), Mihai Roman (imprumut incheiat, FC Botosani), Stefan Vladoiu (imprumut incheiat, Dunarea Calarasi), Florin Borta (imprumut incheiat, Petrolul), Raul Hreniuc (imprumut incheiat, FC Arges), Lucian Buzan (imprumut incheiat, ACS Poli Timisoara), Alexandru Popescu, Robert Petre (imprumut incheiat, Energeticianul), Catalin Predut, Stefan Baiaram, Radu Birzan, Valentin Constantin (CSUC II)

Plecari: Andrei Cristea (contract reziliat, Poli Iasi), Andrei Burlacu, Ovidiu Bic (imprumutati, Chindia), Eduard Stancioiu (retras), Stephan Draghici, Razvan Popa (Gaz Metan Medias), Radoslav Dimitrov (liber de contract, Sepsi), Alin Manea (imprumutat, ASU Poli Timisoara), Lucian Buzan (imprumutat, Hermannstadt), Fedele, Donkor, Meza Colli (pusi pe lista de transferuri)

Primul "11": Pigliacelli - Martici, Kelici, Acka, Bancu - M. Serban (U21 / Mateiu), QAKA - IONITA (Barbut), Cicaldau, Mihaila (U21 / VATAJELU) - Roman (Fortes)