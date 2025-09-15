Universitatea Craiova e de neoprit și pentru că, după mult timp, are niște jucători ofensivi foarte buni.

Vorbim despre Ștefan Baiaram (22 de ani), Steven Nsimba (29 de ani) și Assad Al-Hamlawi (24 de ani). Împreună, cei trei au înscris de 19 ori, în actuala campanie.

Problema e că, după aceste prestații bune, Assad Al-Hamlawi ar fi intrat în vizorul clubului Al-Ahly Cairo (Egipt), formație supranumită și „Real Madrid al Africii“ – nu cum s-a lăudat Reghecampf despre echipa lui din Sudan, Al-Hilal Omdurman!

Campioana en-titre din „Țara Faraonilor“ ar fi luat la puricat cifrele lui Al-Hamlawi din acest sezon și ar fi decis să-l treacă pe atacantul palestinian, născut și crescut în Suedia, pe lista de transferuri pentru iarnă.

Egiptenii prezintă două versiuni ale subiectului

Cum Al-Ahly Cairo e cea mai iubită formație din Egipt și un colos la nivel continental, știrea despre transferul lui Al-Hamlawi s-a viralizat. Doar că informațiile sunt contradictorii.

Unele surse susțin că Al-Ahly Cairo urmează să facă o ofertă de un milion de euro pentru vârful Craiovei. Totuși, propunerea nu poate fi acceptată, la această sumă, în condițiile în care Craiova a plătit tot un milion de euro pentru aducerea lui Al-Hamlawi, de la Slask Wroclaw (Polonia). Firește, acum când jucătorul a dat randament, oltenii nu-l vor vinde decât pentru o sumă mai mare prin care să obțină un important câștig financiar.

Problema e că, în Egipt, sunt și jurnaliști de sport care au desființat subiectul „Al-Hamlawi la Al-Ahly Cairo“ cu totul! Printre ei, Ahmed Shobeir, care a susținut că, potrivit informațiilor sale, obținute din interiorul clubului egiptean, nu există niciun interes pentru Al-Hamlawi.

Cert e că, în acest moment, trecerea lui Al-Hamlawi, la Al-Ahly Cairo sau la oricare alt club egiptean, e imposibilă. Campionatul a început deja – s-au jucat 6 etape -, iar perioada de transferuri pentru vară s-a încheiat pe 6 august. Următoarea „fereastră“ pentru noi achiziții se va deschide, în Egipt, în ianuarie 2026.

