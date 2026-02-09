Dinamo și Universitatea Craiova s-au anihilat reciproc, într-o partidă în care gerul de afară parcă a „înghețat“ și jocul. În aceste condiții, rezultatul final, 1-1, a fost foarte aproape de realitatea de pe teren.

În mod surprinzător însă, atacantul palestinian, Assad Al-Hamlawi, cel care a adus un punct pentru Craiova, cu primul său gol din 2026, a fost de altă părere. Vârful oltenilor a spus, răspicat, că Universitatea ar fi meritat să câștige. Și nu oricum, ci marcând cel puțin alte două goluri, după ce scorul a devenit 1-1.

„Foarte echilibrat meciul! Echipele nu s-au aruncat în atac, în debutul partidei. Mai mult, ne-am măsurat unii pe alții. Dar, după ce am marcat eu, noi am fi putut să dam încă două goluri. Cel puțin! Nu ne-am predat, astăzi, când Dinamo a condus cu 1-0, ceea ce e foarte important. Dacă nu era efortul colectiv al băieților, nici eu n-aș fi reușit să marchez“, a spus atacantul de 25 de ani.