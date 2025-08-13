Laurențiu Reghecampf va avea viață grea în Sudan! Imediat după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman, el a fost „sfâșiat“ de presa locală, după cum sport.ro a arătat aici.

Între timp, tehnicianul român continuă să-și îngreuneze viața. Pentru că interviul său din România, în care a înșirat o grămadă de afirmații ciudate, SF de-a dreptul, a ajuns și în Sudan. Iar ziariștii de aici s-au luat cu mâinile de cap, atunci când au văzut ce a putut să zică noul antrenor al lui Al-Hilal Omdurman!

„Reghecampf a spus numai minciuni la el în țară!“

Jurnalistul Hassan Farouk a avut cea mai dură reacție, când a văzut declarațiile lui Reghecampf din țară.

Sport.ro oferă, în rândurile de mai jos, reacția ziaristului din Sudan, care a demontat mai toate afirmațiile pe care le-a făcut „Reghe“ despre noua sa echipă.

*Despre declarația lui Reghecampf, care a spus că a semnat cu Al-Hilal Omdurman, pentru a câștiga Liga Campionilor Africii – Vorbe goale! Nu e prima dată când conducerea clubului profită de naivitatea publicului și, cu ajutorul antrenorului, <<flutură>> un asemenea obiectiv bazat pe nimic. Nu există niciun proiect, administrativ sau tehnic, care să facă posibilă atingerea unui astfel de obiectiv. Sunt doar vorbe goale, aruncate în spațiul public, deși câștigarea Ligii Campionilor Africii, de către Al-Hilal Omdurman, e ceva de neimaginat!

*Despre interviul lui Reghecampf din România – Un discurs plin de afirmații false. A zis că a venit la Al-Hilal pentru a câștiga Liga Campionilor, deși contractul său e pe un an. Poate atinge un asemenea obiectiv după un an? E o afirmație înșelătoare, menită să-i păcălească pe suporteri, să le „vândă“ iluzii.

*Despre declarația lui Reghecampf, cum că Al-Hilal Omdurman e poreclită Real Madrid al Africii – Nimeni nu știe de unde a obținut antrenorul român o asemenea informație! În afară de el și de cel care i-a furnizat-o. Iar Reghecampf a continuat cu declarațiile sale mincinioase! A spus, la el în țară, că Al-Hilal Omdurman e printre cele mai importante echipe ale Africii și că are un număr foarte mare de suporteri în toată Africa. Încă o dată, e evident că acest om ori minte, ori a fost indus în eroare.

*Despre faptul că Reghecampf a spus că Al-Hilal are un buget mai mare, comparativ cu FCSB și cu multe alte cluburi europene – Să ne înțelegem: Al-Hilal n-are niciun buget! De fapt, dacă n-ar fi existat sistemul defect al fotbalului african, Al-Hilal nici n-ar fi obținut licența continentală, pentru a evolua în Champions League! Pentru simplul motiv că acest club nu e unul sănătos din punct de vedere financiar și nimeni nu știe pe ce sume se poate baza, la startul unui sezon. Așadar, Al-Hilal Omdurman n-are un buget mai mare, comparativ cu cele ale unor cluburi europene, cum a spus Reghecampf.

*Despre ce îl așteaptă pe Reghecampf în Sudan – Aici, din cauza războiului civil, orice proiect fotbalistic a căzut în derizoriu. Războiul afectează grav viețile oamenilor și e normal să fie așa. Iar când vedem volumul de minciuni din interviul acordat de Reghecampf, în presa din țara sa, ne putem face o impresie despre ce o așteaptă pe Al-Hilal în acest sezon. Atât pe plan local, cât și în Africa.

