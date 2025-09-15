În fața lor, o echipă a Farului care arătase bine cu Zicu pe bancă și care speră să intre în lupta pentru play-off. Un 4-3-3 care s-a vrut stabil prin trimiterea lui Ramalho în fața fundașilor centrali, dar și ofensivi, cu Vînă și Radaslavescu pe post de interi. Un model care să răspundă 3-5-2-ul înaintat de Rădoi, un 3 vs. 3 la mijlocul terenului și echilibru pe benzi.

Partida de duminică a fost revederea oficială a "juveților" cu publicul oltean după marele rezultat european cu Bașakșehir. Cu Bancu titular după două meciuri sub tricolor, cu Baiaram rezervă și cu Nsimba, Al Hamlawi și Cicâldău gata să reia misiunea de unde au lăsat-o înaintea vacanței competiționale.

Oltenii lui Rădoi au trecut lin peste pauza competițională venită într-un context excelent, au dominat o echipă a lui Zicu prea naivă în multe momente și au transformat propriul stadion în vulcanul cerut de Rădoi înaintea returului cu Bașakșehir,

Startul bun al Farului a fost anulat de greșeala făcută pe construcție de Radaslavescu, Nsimba l-a lăsat pe Al Hamlawi singur cu portarul, dar reluarea palestinianului (17) s-a dus peste poarta lui Buzbuchi, rămas simplu spectator. La jumătatea reprizei, consumată cu un mic plus în dreptul gazdelor, tot o recuperare, a puștiului David, în i-a permis lui Al Hamlawi să-i întoarcă serviciul lui Nsimba, iar acesta s-a dovedit mai inspirat în fața porții: 1-0 meritat, scor care putea fi schimbat dacă Tănasă (42) reușea să devieze de la colțul scurt pasa bună venită de la puștiul Sima.

Cu avantaj la pauză, cu publicul în spate, Craiova demonstra nu doar că și-a păstrat forma, dar și că e gata să taxeze orice greșeală neinclusă în planul logic al meciului.

Zicu, învins de greșeli personale grave

La pauză, forțat de jocul mai bun al gazdelor din prima parte, Zicu a apelat la Iancu în locul fundașului Pellegrini, avertizat cu galben, iar mutarea a schimbat din temelii jocul ofensiv al Farului. Oaspeții au abandonat cartea contraatacului încercată în prima repriză, au trecut la atacuri poziționale, dar au plătit în continuare prețul unor greșeli personale care au dat peste cap întreaga tactică a lui Zicu.



O minge recuperată din nou sus de Badelj în fața lui Vînă a dus la ocazia din minutul 52 a lui Nsimba, șut peste din centrarea lui Ștefan, Al Hamlawi (63) a ratat cadrul porții, iar trezirea din jocul Farului a fost dată de șutul periculos al lui Ganea (65), cu stângul la colțul lung, scos în lateral de Isenko. Execuției fundașului stânga i-a urmat încercarea lui Iancu (69), al cărui șut a fost respins cu greu de tânărul goalkeeper ucrainean al oltenilor. A fost ieșirea din meci a "marinarilor", taxați imediat!

La o fază banală, în minutul 76, Grigoryan a adormit la o aruncare de la margine din propria jumătate, Baiaram l-a lăsat în poziție optimă pe Bancu, iar centrarea acestuia a fost trimisă în plasă de ghinionistul Dican. 2-0 scurt și la obiect, scor devenit posibil din cauza mingilor pierdute cu prea multă ușurință în zonele periculoase de către mijlocașii lui Zicu.

Tactica lui Rădoi a funcționat: "Oblemenco", o fortăreață

Victoria cu Farul duce Universitatea la 23 de puncte din 27 posibile, la patru peste Rapid, face ca cel mai bun moment din ultimii ani să se prelungească și conexiunea dintre jucători și fani să fie și mai adâncă. Duminică, publicul a răspuns din nou prezent în număr mare, a pus o preiune continuă pe un adversar pe care a încercat să-l intimideze și, împreună cu jucătorii, a făcut din stadion un loc fierbinte, gata să dea în clocot în orice moment.

Craiova și-a cimentat rolul de cea mai puternică echipă pe teren propriu în Superligă, are cinci victorii din cinci meciuri și golaveraj 10-2 și e mai impozantă pe "Oblemenco" decât Rapidul lui Gâlcă pe Giulești.

Și ce bine a gândit Rădoi momentul de după victoria cu Petrolul: "Dacă continuăm cu atmosfera asta cu Bașakșehir, nu avem nicio șansă să ne calificăm!".

Nu doar că s-au calificat, acum fac legea în Superligă.

