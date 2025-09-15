După meci, Marian Iancu, fost finanțator în fotbalul românesc, a atras atenția asupra unui pericol intern în Bănie, indicându-l pe antrenorul Mirel Rădoi drept principalul factor de risc pentru o viitoare criză.



Oltenii s-au impus duminică seara, pe stadionul "Ion Oblemenco", prin golul marcat de Steven Nsimba în minutul 22 și autogolul lui Victor Dican din minutul 76, și par de neoprit în fruntea clasamentului. Cu toate acestea, Marian Iancu a analizat meciul și a identificat probleme grave în spatele rezultatului pozitiv.



"Se va rupe lanțul de iubire și respect"

Într-o postare pe contul său de Facebook, Iancu susține că victoria a fost obținută de jucători pe cont propriu, sfidând tactica antrenorului, și prevestește o ruptură iminentă cauzată de temperamentul lui Mirel Rădoi.



"Craiova învinge Farul într-un meci în care jucătorii au uitat de antrenori și de ceea ce au pregătit ei înaintea jocului, au luat-o personal, care pe care, ai n-ai mingea, dai la poartă. O echipă de strânsură nu putea să-i facă față Craiovei cu un lot sculptat cu precizie de ceasornicar. Dar pericolul există și în Bănie. Implozia este amorsată, îi trebuie doar o scânteie. Dinamita se numește Rădoi. Caracterul lui. Nu și-l poate schimba și nici controla. Mai devreme sau mai târziu, va rezolva el problema pe care azi, se pare că nu o pot rezolva celelalte cluburi concurente.

Baiaram intră și joacă ca în curtea școlii, sfidând indicațiile lui Rădoi. Crizatul se dezlănțuie. La un moment dat se va rupe lanțul de iubire și respect între elev și antrenor. Craiova a arătat slăbiciuni de tot felul, dar și forță în atac, acolo unde contează cel mai mult la o echipă de obiectiv. Aici se face diferența. Și se mai face într-un loc. Acolo unde negrul domină și fluieră a pagubă! Să fie primit!", a scris Marian Iancu pe Facebook.



Analiza se încheie cu o săgeată și către arbitrajul lui Marcel Bîrsan, sugerând că "negrul domină și fluieră a pagubă" în favoarea anumitor echipe.

