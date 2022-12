Ce a făcut clubul care l-a crescut pe Rareș Ilie cu milionul de euro de la Rapid: "Puteam să cumpăr mașini și apartamente"

Rareș Ilie a fost crescut de clubul Juniorul București, înainte să ajungă la FC Rapid 1923, în 2019. Clubul de juniori a păstrat un procent de 20% dintr-un transfer viitor și a primit 1 milion de euro, în 2022, după cumpărarea extremei stânga de către OGC Nice. Mihai Trăistaru, patronul școlii de fotbal unde s-a format internaționalul de juniori spune că nu a cheltuit nimic din banii dați de Rapid, pentru că vrea să investească toată suma într-o bază sportivă unde echipele sale de juniori este acum chiriașă.

"Milionul acela de euro este neatins, e pus deoparte pentru baza sportivă"

"Am infrastructură zero, sunt chiriaș de 14 ani, nu am o bază sportivă a mea. Acum sunt în discuții să preiau o bază pe care jucăm. Să vedem în ce condiții, dacă definitiv sau în concesiune pe o perioadă de timp mai lungă. Banii luați de la Rapid pe procentele din transferul lui Rareș Ilie vreau să-i reinvestesc în infrastructură. Milionul acela de euro este neatins, e pus deoparte pentru baza sportivă. E aproape imposibil să găsești o bază sportivă în București, aproape toate au dispărut, pe toate terenurile vor să facă blocuri.

Sunt în discuții avansate pentru această bază, am și un proiect frumos pentru ea cu toate amănuntele, de unde vom lua gazonul, aparatura, firma de construcție, tot. Vreau ca banii să-i reinvestesc, să rămână ceva frumos în urma noastră. Poate că alți conducători de cluburi luau acești bani, făceau blocuri sau cumpărau apartamente și mașini.

Eu sunt cu chirie la cinci baze, e greu să mă duc să văd meciurile și antrenamentele la toate. De aceea am mai luat un director sportiv și ne împărțim atribuțiunile. Antrenorii sunt buni și lucrăm de mult timp cu ei, dar trebuie să stăm aproape ca să simtă presiunea noastră. Relația cu domnul Șucu este extraordinară, este un om deosebit. Va face lucruri frumoase la Rapid, pentru că a înțeles de ce sunt importante investițiile în juniori. Dan Șucu și Victor Angelescu sunt doi oameni deosebiți, chiar am rămas plăcut impresionat de deschiderea lor către promovarea juniorilor", a declarat Mihai Trăistaru pentru Sport.ro.

"Dacă pune forță, Rareș va fi titular inconstestabil al Nice din vară"

În acest sezon, Rareș Ilie (19 ani) a evoluat în patru partide în Ligue 1 (2 ca titular) și în alte patru în Conference League (3 ca titular) pentru Nice. Echipa antrenată de Lucian Favre și la care mai sunt legitimați Kasper Schmeichel, Dante, Jean-Clair Todibo, Nicolas Pepe, Ross Barkley, Mario Lemina sau Aaron Ramsey, ocupă locul 9 în Ligue 1, la 9 puncte distanță de locurile de cupe europene, va juca pe 7 ianuarie contra lui Le Puy Foot, în turul al patrulea al Cupei Franței și este calificată în optimile de finală ale Conference League.

"Am vorbit cu Rareș. În primul rând, trebuie să pui forță în campionatul francez. Sunt stiluri diferite în Liga 1 și Ligue 1. În Franța se joacă mult pe forță. El are tehnică, are viteză, dacă pune și forță, din vară va fi titular incontestabil. Are avantajul că a plecat la o vârstă bună, e un jucător aflat încă în formare. El încă absoarbe informații și acumulează fizic.

Eu am mare încredere în el, pentru că are capacitatea intelectuală să se descurce în Franța. Este un băiat foarte inteligent. Campionatul francez este foarte puternic, dovadă că a avut și opt jucători în finala Mondialului din Qatar. Este o viteză mare de joc și jucătorii se bazează pe forță. Rareș a avut oferte și din alte campionate, dar Rapidul nu le-a dat curs.

Consider că Nice și campionatul francez sunt alegeri bune pentru el, ca să-și definitiveze formarea ca fotbalist. Eu îl văd om de bază în naționala României. Are o capacitate mentală peste medie și calități fizice foarte bune. Nu cedează, e un luptător, un învingător. Mie de asta mi-a plăcut foarte mult. De obicei, un jucător talentat la noi nu are capacitatea asta mentală. Inteligența bate talentul, în ziua de azi. El a avut și sprijinul familial, care e foarte important", l-a caracterizat fostul antrenor pe Rareș Ilie.

Text și foto - Gabriel Chirea