Mihai Trăistaru, conducătorul școlii de fotbal Juniorul București, vrea să înscrie o echipă în Liga 3 și să atace promovarea în eșalonul secund cu juniori de 16-17 ani. Clubul bucureștean i-a format, printre alții, pe Rareș Ilie (Nice), Cătălin Cîrjan (Arsenal), Mihai Lixandru (FCSB) sau Andrei David (Piacenza).

ACS Juniorul, un club înființat în urmă cu aproape 15 ani

"Clubul Juniorul a fost înființat acum 14 ani, în 2008, iar primele terenuri de minifotbal au fost în Parcurile Morarilor și Plumbuita, primele din România sintetice de 40mx25m. Veneau copiii să joace în parc și, văzând că nu au unde să facă fotbal în cadru organizat, m-am gândit să fac o școală de fotbal. Eu am jucat fotbal, dar nu la un nivel foarte mare, am făcut junioratul la Steaua și am fost jumătate de sezon la seniori în Liga 3, la Minerul Certej. Era pe timpul lui Ceaușescu, nu erau condiții și m-am lăsat. M-am apucat de muncă.

Am și acum o firmă de transporturi. Eu am reușit pentru că nu am pus presiune pe mine și pe antrenori să facem bani, pentru că am un business și am din ce să trăiesc. Nu am presiunea financiară. Toate celelalte cluburi vor să câștige bani ieri, dacă se poate. Mă implic foarte mult și m-am înconjurat de oameni foarte buni. Am lucrat cu Virgil Andronache, campion național cu juniorii de la Sportul Studențesc și fost antrenor al FCSB, Florin Drăgan, mult timp secundul lui Croitoru, care e în continuare la Craiova, Ilie Alexe, fost șef al Academiei FCSB și actualul coordonator al loturilor naţionale de juniori din cadrul FRF, Massimo Pedrazzini, Renzo Rossi și mulți alții. Sunt oameni profesioniști, de la care am avut ce să învăț pentru dezvoltarea copiilor.

"Singurele academii adevărate din România sunt la Hagi, FCSB și Rapid"

Am stat mult în Italia, am fost la antrenamente la Fiorentina, la Empoli, ulterior la Lyon, la Espanyol. Am văzut că afară se lucrează altceva și am implementat la clubul meu. Nu avem cum să copiem total o țară, putem doar să luăm ce ne trebuie din fiecare campionat și de la fiecare club. Noi suntem un popor aparte și fotbalul de la noi este diferit. Mental nu reușim în Germania, tactic nu reușim în Italia, fizic și tehnico-tactic nu reușim în Spania.

La nivel de juniori, singurele academii adevărate din România, din punctul meu de vedere, sunt la Hagi, FCSB și Rapid, vine tare din spate domnul Șucu. Cam atât. În rest, au denumiri de academii, dar nu înțeleg noțiunea și nu știu ce înseamnă o academie. În primul rând trebuie să ai infrastructură, ceea ce nu există în România. Am fost în Anglia, la Northampton Town FC, club din League Two, care are 16 școli de fotbal proprii în toată țara.

Echipele de juniori nu au psiholog, cred că nici Hagi nu mai are. Eu pun mare accent pe psiholog și lucrez cu Andreas Hniatiuc, unul dintre cei mai buni din țară. Rareș Ilie lucrează în continuare cu el. Nutriționist, medic, preparator fizic... E o activitate complexă. Afară au acum și biochimiști la juniori. Sunt la alt nivel, noi suntem la ani lumină în urmă. Ei sunt muzicieni de conservator, noi sunt ca lăutarii talentați, care cântăm după ureche.

"Am dat peste 30 de jucători pentru Liga 2, Liga 1 și mai departe"

În acești 14 ani, am dat peste 30 de jucători pentru Liga 2, Liga 1 și mai departe. Am o generație bună care vine din spate, la Rapid au debutat șase jucători în sezonul trecut. Cei mai cunoscuți sunt Rareș Ilie, jucător la Nice, Cătălin Cîrjan, care a debutat la echipa de seniori a lui Arsenal, Luca Andronache, de la seniorii Farului, Vladimir Fratea, crescut de la zece ani și care acum este la Koln, Andrei David, plecat la Fiorentina și transferat apoi la Piacenza, Mihai Lixandru, jucătorul lui FCSB împrumutat la Mioveni, apoi Cristian Ignat, Gabriel Gheorghe, Alexandru Despa și mai mulți de la Rapid.

Toți jucătorii îi transfer eu. În afară de calitățile sportive, mă uit la părinți. Contează foarte mult și în ce mediu este jucătorul în afara terenului, sprijinul familial este cel mai important. Caut oameni care să înțeleagă ce vreau să fac cu copiii și să aibă încredere în mine și în metodele mele. Acum se practică chestia asta, muncești 5-6 ani cu un copil, apoi vine cineva și îi promite marea cu sare, că-l face fotbalist, că-l duce, că-l plimbă. La mine nu prea s-a întâmplat, toți au avut încredere că pot să-i duc până la nivelul dorit.

"Sunt în discuții să iau și un club de Liga 3. Atacăm promovarea cu juniori de 16-17 ani"

Acum sunt în discuții să iau și un club de Liga 3. Am omis până acum să am echipă de seniori, pentru că trebuie să încep din Liga 5 și pierd doi ani de zile, inutili, din punctul meu de vedere. Nivelul e foarte slab la Liga 5 și Liga 4, copiii nu pot progresa. M-am hotărât, după ce am pățit un lucru incredibil cu clasificarea academiilor. Nu înțeleg, pe mine m-a dat peste cap. Am scos peste 30 de copii în 14 ani, care joacă la Liga 1 și Liga 2. Am făcut dosarul, m-am dus să-l depun. La mine dosarul este făcut pe bune, nu cum îl fac alții. Alții îl fac doar pe hârtie ca să ia punctajul necesar.

Am kinetoterapeut, am doctor, am nutriționist, am psiholog, am fotbal feminin, senioare la Liga 2 și junioare, am numărul de grupe necesare, am antrenori certificați, am tot. Mi s-a spus că nu am avut echipă în ultimii doi ani înscrisă în competițiile FRF, la U19 și la U17. Că nu pot nici măcar să depun dosarul. Într-adevăr, eu am dat grupele U19 și U17 la Rapid, acum patru ani de zile și nu am mai avut continuitate, a trebuit să cresc alți copii. Dar eu scot jucători în fiecare an și îndeplinesc toate cerințele. Nici măcar nu mi-a primit dosarul, nu că n-au vrut să mă înscrie în Liga Elitelor.

Sezonul următor vreau să avem echipă la Liga 3. Nu vreau parteneriat exclusiv cu niciun club, pentru că fiecare conducător de acolo are viziunea sa. Eu vreau să cresc 3-5-10 jucători în fiecare an și să fiu liber să-i dau la Rapid, CFR Cluj, FCSB, Dinamo, unde e nevoie de ei. Dacă fac parteneriat exclusiv cu Rapid, nu mai pot să dau la Hagi, pentru că prioritate are Rapidul. Pe urmă Rapidului nu îi place jucătorul, dar nici nu te lasă să-l dai. Eu mi-am popus să joc la Liga 3 cu copii de 16-17 ani și vreau să stau în primele trei și chiar să atac promovarea", a declarat Mihai Trăistaru pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea