Rapid a învins-o cu 4-1 pe divizionara secundă CSC Dumbrăvița, într-un meci din Grupa C a Cupei României, iar fanii rapidiști au mai avut un motiv de sărbătoare. Doi juniori de mare perspectivă au debutat la echipa de seniori și au fost luați sub aripa lor de Săpunaru&co., semn că staff-ul tehnic rapidist are planuri mari în privința lor.

Ambii provin de la clubul care l-a trimis la Rapid pe Rareș Ilie, fotbalist pentru care Rapid a încasat 5 milioane de euro, în această vară. Cei doi se alătură altor jucători tineri aflați în lotului giuleștenilor, printre care Ștefan Pănoiu (20 de ani), Alexandru Crivac (20 de ani), Alexandru Despa (20 de ani) sau David Iordache (17 ani).

Viitorul lider al defensivei rapidiste vine de la Chișinău

Cristian Ignat (19 ani) joacă ca fundaș central de picior drept și este căpitanul echipei din Liga de Tineret. Este format la academia celor de la ACS Juniorul București, cea care i-a mai descoperit pe Rareș Ilie (Nice), Cătălin Cîrjan (Arsenal U23) sau Andrei David (Piacenza). La seniori, el a mai evoluat la Rapid II și la Unirea Constanța, în Liga 2, unde a fost împrumutat de giuleșteni timp de o lună, înainte să fie rechemat.

Deși este născut la Chișinău, el a jucat recent pentru reprezentativele U19 și U20 ale României. Tânărul stoper de 195cm înălțime este considerat un fotbaist de mare viitor și pare pregătit de staff-ul tehnic al Rapidului, pentru a-i înlocui treptat pe veteranii Cristian Săpunaru (38 de ani) și Dragoș Grigore (36 de ani), în sezoanele viitoare.

"Noul Rareș Ilie" a debutat la Rapid, la doar 16 ani

Gabriel Gheorghe (16 ani) evoluează ca extremă dreapta sau mijlocaș ofensiv și provine tot de la ACS Juniorul, clubul dezvoltat de Mihai Trăistaru, care a devenit o adevărată pepinieră pentru giuleșteni. El a ajuns la Rapid în această vară, după ce a câștigat Campionatul Județean U17, organizat de FRF, și a fost declarat jucătorul finalei cu ACSM Codlea (6-1).

Acesta evoluează în echipa U17 a Rapidului, care e înscrisă în Liga Elitelor, și unde este coechipier cu Dan Matei Șucu, fiul patronului rapidist, dar și cu alți jucători de perspectivă, precum Bogdan Ungureanu, Costin Dragomir, Liviu Nenciu, Matei Mereanu, Rareș Gal sau Adrien Ebersbach. Puștiul a mai fost dorit de CFR Cluj, în această vară, dar a ales se transfere la formația de sub Podul Grant. Mulți îl consideră deja urmașul lui Rareș Ilie în lotul rapidist, pentru că ar avea aceleași calități și evoluează pe aceleași posturi.

Foto - Gabriel Chirea