Mihai Trăistaru, patronul și managerul școlii de fotbal Juniorul București, a promovat peste 30 de jucători către cluburi din străinătate, Liga 1 și Liga 2, și i-a descoperit, printre alții, pe Rareș Ilie (Nice), Cătălin Cîrjan (Arsenal), Mihai Lixandru (FCSB), David Andrei (Piacenza), Cristian Ignat și Gabriel Gheorghe (Rapid). Prezent în fiecare săptămână la zeci de meciuri de copii și juniori din zona Bucureștiului, dar și din restul țării, acesta trage un semnal de alarmă în privința limitării numărului de talente, dar și a modului deficitar în care pregătim generațiile următoare să facă față rigorilor fotbalului profesionist.

"Juniorii nu sunt lăsați să-și dezvolte calitățile native și adversitatea"

"Avem din ce în ce mai puțini jucători talentați. Antrenorii de minifotbal îngrădesc copiii, nu îi mai lasă să se dezvolte. 'Pasă, pasă!' sau 'Fă ca mine, că te dau afară!'. Trebuie lăsați să își dezvolte calitățile native. Un alt minus e că la noi nu sunt lăsați să-și antreneze adversitatea, să se obișnuiască cu duelurile fizice în limitele regulamentului. Antrenorii vor ca copiii să paseze imediat, ca să dea gol și să câștige meciurile, ca să-și cosmetizeze CV-urile.

Spaniolii doar pe asta se bazează în primii ani de fotbal, pe adversitate unu contra unu și doi contra doi. Italienii antrenează o agresivitate pozitivă, copiii sunt încurajați să intre tare, la minge. La noi, copiilor le strigă antrenorul sau părinții ce să facă, iar când nu le mai zice nimeni de pe margine, nu știu să se adapteze la joc. Sunt multe echipe de juniori care sunt wow!, până la 16 ani câștigă competiții pe bandă rulantă, dar, dacă scoți jucătorii din sistemul respectiv, ei nu mai dau niciun randament. Echipa încântă ochiul, pentru că se antrenează anumite trasee și anumite faze fixe. Câștigă, dar jucătorii nu sunt pregătiți pentru trecerea la seniori, nu se dezvoltă cum ar trebui.

"Atacanți nu avem, clar cei mai buni sunt toți străini"

În primul rând, va fi dificil să găsim un decar, cum ar zice domnul Hagi. Apoi, dacă ne uităm în Liga 1, nu avem un atacant român de valoare. E o consecință a faptului că nu sunt antrenați de la copii și juniori pentru a fi atacanți, nu sunt lăsați să-și dezvolte instinctele. Atacanți nu avem, clar cei mai buni sunt toți străini. La CFR Cluj, la Rapid, Compagno la FCSB, la Craiova de asemenea, la Botoșani, Argeș, UTA...

Din urmă nu vine nimic, din păcate. Mă uit la Liga 1, anul acesta se joacă cu jucători Under 2002 și 2004. Cei născuți în 2002 reprezintă o generație bună, mai sunt 10-12 copii. Dar la 2004 nu știu dacă sunt trei copii foarte buni. Sunt generații care nu s-au antrenat cum trebuie. Sunt generații slabe, le zic eu. Vine 2005, mai slabă. Sunt probleme și de pregătire a jucătorilor, dar și genetic. Nu știu ce s-a întâmplat între generațiile astea, dar e o problemă.

Mă duc la campionatele de minifotbal în fiecare săptămână, copiii nu mai au plăcerea de a veni la fotbal. Unii par posomorâți, par aduși cu forța de părinți. Unii părinți speră să fie scoși din sărăcie de copii. Nu mai există nici rivalitatea dintre echipe, nu mai există adversitatea din trecut dintre Steaua, Dinamo și Rapid. Era ambiție, încrâncenare. E posibil să avem din ce în ce mai puține vârfuri. M-am uitat și în Liga de Tineret, prin București e aceeași situație. Mai sunt ceva copii la Iași, la Deva, la Oradea, dar le trebuie un mediu bun, pentru că se pierd și ei.

Posturile de fundaș central și fundaș vor fi acoperite greu, în viitor

E o problemă și la nivel de fundaș stânga. Eu dacă găsesc fundaș stânga, iau oricâți găsesc ca să îi pregătesc. Uitați-vă în Liga 1, după Dumitrescu de la Sepsi, născut în 2001, Țicu de la Petrolul și Ioniță de la Chindia, care sunt 2000, nu mai e nimic. Cei mai buni sunt Morias (36 de ani), Radunovic (30 de ani), Camora (36 de ani), Bancu (30 de ani), Latovlevici (36 de ani), Kiki (29 de ani), Huyghebaert (33 de ani), plus câțiva străini nu foarte tineri.

Un alt post deficitar pe viitor va fi cel de fundaș central. Aproape la toate echipele din Liga 1, cuplurile de fundași centrali au peste 60-70 de ani. Săpunaru cu Grigore, Mitrea cu Găman sau Papp, Tamm, Marius Constantin, Ionuț Stoica, Papadopoulos, Armaș, Șeroni, Tamaș... Eu l-am dat pe Cristian Ignat la Rapid, un fundaș central de 19 ani, dar nu îl prea bagă. A jucat bine cu Dumbrăvița, cred că poate să facă față. A jucat în amicalul cu Dortmund, l-a avut adversar pe Moukoko, aflat în lotul Germaniei pentru Mondial. A făcut față cu un jucător de Champions League, care are ofertă de 80 de milioane de euro. Bagă-l cu Săpunaru, să câștige experiență!

"Ritmul e foarte încet, de asta rezistă jucători de 35-40 de ani"

Antrenorii români par că țin de scaun, bagă jucători cu vârstă ridicată, nu vor să riște. Ritmul e foarte încet, de asta rezistă jucători de 35-40 de ani. Poate că se îngrijesc jucătorii mai bine ca în trecut, dar ritmul e foarte slab și nu există adversitate. Hagi spune bine că trebuie să antrenăm altceva, pentru că nu avem ritm. Îmi place mult de Edi Iordănescu, dar vrem să mergem la Europene și Mondiale și ritmul de joc e foarte încet în România. Eu mă mir că naționala a arătat atât de bine cu Edi Iordănescu, la ultimele două meciuri, ținând cont și de context.

Eu nu sunt adeptul ca juniorii să plece afară, neapărat. Eu sunt adeptul ca jucătorul să stea în România până la 21-22 de ani. Când pleacă, să se ducă la echipă de seniori, cu bagajul fotbalistic complet. Dacă un copil pleacă afară, se duce la Primavera în Italia, în Spania nu are nicio șansă un român, au reușit doar cei crescuți acolo, gen Rațiu. În Spania e un stil de joc combinativ și internsitatea jocului foarte mare, e un ritm ridicat.

"Naționala de tineret, în semifinala la Euro 2019 datorită regulii cu doi jucători U21"

Decât să te încânți că te ia Inter Milano și să joci la Primavera, mai bine rămâi și te formezi complet în România. Ai multe șanse să fii promovat la seniori. Sistemul cu doi jucători Under 21 la Liga 1 era foarte bun. Naționala de tineret a ajuns până în semifinala la Euro 2019 pentru că am avut această regulă. Acum, la presiunea cluburilor, FRF și LPF au scos un jucător Under și suntem din nou în regres. Nu am înțeles de ce cluburile au fost atât de pornite, în condițiile în care jucătorii vânduți pe bani mulți, în ultimele sezoane, fuseseră forțați cu această regulă.

Liga 2, să dăm un exemplu. Antrenorul nu poate să-și formeze un lot, un sistem de joc, pentru că se termină campionatul, mai sunt două etape. Trebuie să iei jucători 2003-2005. De unde? Că majoritatea cluburilor de Liga 2 nu au pepinieră. Iei doi jucători, îi înveți să stea în teren și apoi pleacă sau ies din limitele de vârstă. Cred că trebuie lăsați un ciclu de doi ani. Îi ții în lot, îi bagi forțat, apoi îi arunci ca pe o măsea stricată.

Cred că ne trebuia un sistem de promovare a juniorilor în scară, să fie în echipa un U19, un U21 și un U23 și copiii ăștia aveau continuitate. La Liga 3 aș obliga să se joace cu patru jucători Under, pentru că e un campionat foarte slab și tragem de niște jucători mediocri. Este un ritm foarte slab, sunt jucători mai în vârstă, care au doi copii acasă și rate la bancă. Tinerii aduc un sânge proaspăt, trag tare pentru că au șansa să facă pasul mai sus", a declarat Trăistaru pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Gabriel Chirea, arhivă personală