Fostul selecționer al României a suferit un nou infarct, după ce a fost internat la secția USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) din cadrull Spitalului Universitar.

Din fericire, se pare că starea de sănătate de a celui mai titrat antrenor român este stabilă, așa cum au anunțat medicii de la Spitalul Universitar. Lucescu este ”coștient și cooperant cu personalul medical”.

Mircea Lucescu, stare stabilă! Ultimele detalii de la Spitalul Universitar

În cursul zilei de vineri, fostul selecționer a sperat să fie externat, având în vedere că se află sub supravegherea medicilor de luni, doar că starea sa de sănătate nu a permis acest lucru.

„Revenind la comunicatul initial al SUUB, precizand ca in momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fara a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, constient si cooperant cu personalul medical.

Precizam ca vom interveni public daca apar elemente noi in evolutie”, au transmis medicii de la Spitalul Universitar, într-un comunicat pentru Știrile PRO TV.

Mircea Lucescu a fost selecționerul României în ultimii doi ani și a avut un parcurs perfect în UEFA Nations League, cu șase victorii din tot atâtea partide, datorită căruia naționala noastră a prins un bilet la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială.

Ghinionul a făcut ca ”tricolorii” să dea de Turcia, o națională net superioară, care ne-a învins la Istanbul, scor 1-0, astfel că România va mai aștepta cel puțin încă patru ani pentru o participare la Mondial.

Mircea Lucescu, cifrele unei cariere impresionante

„Il Luce” a avut o carieră impresionantă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe prezențe: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.