Mitea, crescut în academia lui Dinamo, se anunța unul dintre cei mai promițători fotbaliști români de la începutul anilor 2000. A fost jucătorul lui Ajax în perioada 2003-2008, a cucerit un titlu și o Cupă a Olandei, însă mai multe decizii neinspirate și accidentările i-au blocat ascensiunea.
Nicolae Mitea, antrenor la academia Barcelonei din România
"Nicky", fost coleg cu Ibrahimovic, Sneijder, Chivu sau Van der Vaart, s-a retras din fotbal la doar 29 de ani, în 2014, după o ultimă experiență la Concordia Chiajna. Mitea a stat o perioadă îndelungată departe de fenomen, însă acum a acceptat o nouă provocare.
Nicolae Mitea este acum antrenor la academia lui FC Barcelona din România și încearcă să descopere noi talente.
"În această perioadă am stat acasă, am avut grijă de fetița mea de 9 ani. M-am bucurat de ea în tot acest timp. Mi-a fost dor de fotbal, dar nu eram atât de pregătit. Am vrut să stau mai mult timp cu fetița. Mi-am încărcat bateriile, iar acum sunt pregătit pentru noua provocare.
Mă bucur că fac parte din Academia Barça. Am întâlnit niște oameni excepționali, profesioniști. M-au primit foarte frumos și le mulțumesc. Planul este să avem grijă de copii, să îi creștem, să descoperim noi talente.
Cel mai dor îmi e să intru pe teren, să joc din nou. Chiar și atunci când m-am lăsat a fost o mare durere în suflet. Nu e ușor să te lași. Urmărești la televizor și gândul ți-e tot timpul acolo. Dar acum sunt bucuros că fac parte din această academie și am posibilitatea să urmăresc foarte mulți copii.
Trebuie să ai răbdare cu copiii, în primul rând. Nu e ușor să lucrezi cu ei. Sunt și eu la început, mă bucur că am posibilitatea să fiu cu ei. Pe viitor, poate îmi iau și licența de antrenor.
Când m-am retras, nu m-am gândit la ce vreau să fac. A fost ceva neașteptat. Dar sunt încă tânăr, am timp să merg înainte. Momentan, nu știu dacă am aptitudini de antrenor. Fiind la început, nu pot să vorbesc prea multe. Trebuie să mă acomodez și eu, să cresc, să învăț. După care, voi vedea ce se va întâmpla", a spus Nicolae Mitea, într-un interviu pentru PRO TV.
Mitea a ratat dramatic transferul la Barcelona: "A fost șansa vieții lui, dar a fugit într-o noapte cu actele"
În 2001, când avea doar 16 ani, Nicolae Mitea a dat probe la FC Barcelona, însă transferul său la colosul din Spania a căzut pe ultima sută de metri. Catalanii au vrut să îi ofere un contract, însă întreaga situație a luat o întorsătură neașteptată, după cum povestea Ionuț Chirilă, la emisiunea Poveștile Sport.ro.
„Dacă mă asculta... a fugit de la Barcelona! Era semnat la Barcelona! A fugit cu cineva, nu mai contează. Știi povestea, cred. Ce mai contează? La 16 ani, îi dăduseră tatălui lui loc de muncă, era o lege în Spania, fiind minor, nu putea să vină fără un tutore. Două săptămâni am stat cu el acolo, l-a urmărit șeful departamentului de scouting.
După două săptămâni, Rifer Clemente, cu o echipă de avocați a spus 'gata, îl semnăm!'. Le-am prezentat actele, era jucător liber, trebuia să ceară cartea verde și să semneze cu Barcelona! Și a fugit într-o noapte cu actele. A dispărut. A fost șansa vieții lui. I-am spus 'dacă pe legitimația ta scrie FC Barcelona pentru o noapte, a doua zi te cumpără 30 de cluburi din Europa fără să știe dacă ești șchiop, orb, n-ai o mână sau un picior'.
Asta nu e o echipă de fotbal, e un imperiu! A dat cu piciorul la Barcelona, după a regretat toată viața. A spus 'A fost cea mai mare greșeală a vieții mele'.
Am încercat să-l refac la Chiajna, l-am luat acolo, dar nu mai putea, se accidenta, era foarte firav. Jucător genial. Barcelona a spus că e ca Saviola”, a spus Ionuț Chirilă, în 2023, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
Cariera lui Nicolae Mitea | Numele lui e gravat și astăzi la Amsterdam
Și-a început cariera la Dinamo, iar în 2003 a prins transferul vieții, la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu mai multe nume sonore ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Ryan Babel, Edgas Davids, Maarten Stekelenburg sau Klaas-Jan Huntelaar.
În 2008 a ales să se întoarcă la Dinamo, deși, povestea el, a fost dorit în Serie A de cluburi precum Lazio sau Genoa.
"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea, în 2010.
14 goluri a marcat Nicolae Mitea pentru Ajax Amsterdam, în 75 de partide, în toate competițiile. Cu ”lăncierii” a câștigat un titlu și o Cupă a Olandei, iar pe Johan Cruyff Arena, numele său este inscipționat pe ”Wall of Fame”, alături de alți jucători importanți care au trecut pe la Ajax, printre care și Bogdan Lobonț, George Ogăraru sau Cristian Chivu.
Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.
- Numele lui Nicolae Mitea este gravat la loc de cinste la muzeul stadionului ”Johan Cruyff”, casa lui Ajax Amsterdam și a echipei naționale a Olandei. Pe ”Wall of Fame” de la Amsterdam se găsesc numele tuturor jucătorilor care au scris istorie în tricoul ”lăncierilor”. Nu lipsesc nici Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau George Ogăraru.