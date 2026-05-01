VIDEO EXCLUSIV Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Nicolae Mitea (41 de ani), fosta mare speranță a fotbalului românesc, s-a întors în iarbă, de această dată ca antrenor.

Mitea, crescut în academia lui Dinamo, se anunța unul dintre cei mai promițători fotbaliști români de la începutul anilor 2000. A fost jucătorul lui Ajax în perioada 2003-2008, a cucerit un titlu și o Cupă a Olandei, însă mai multe decizii neinspirate și accidentările i-au blocat ascensiunea.

Nicolae Mitea, antrenor la academia Barcelonei din România

"Nicky", fost coleg cu Ibrahimovic, Sneijder, Chivu sau Van der Vaart, s-a retras din fotbal la doar 29 de ani, în 2014, după o ultimă experiență la Concordia Chiajna. Mitea a stat o perioadă îndelungată departe de fenomen, însă acum a acceptat o nouă provocare.

Nicolae Mitea este acum antrenor la academia lui FC Barcelona din România și încearcă să descopere noi talente.

"În această perioadă am stat acasă, am avut grijă de fetița mea de 9 ani. M-am bucurat de ea în tot acest timp. Mi-a fost dor de fotbal, dar nu eram atât de pregătit. Am vrut să stau mai mult timp cu fetița. Mi-am încărcat bateriile, iar acum sunt pregătit pentru noua provocare.

Mă bucur că fac parte din Academia Barça. Am întâlnit niște oameni excepționali, profesioniști. M-au primit foarte frumos și le mulțumesc. Planul este să avem grijă de copii, să îi creștem, să descoperim noi talente.

Cel mai dor îmi e să intru pe teren, să joc din nou. Chiar și atunci când m-am lăsat a fost o mare durere în suflet. Nu e ușor să te lași. Urmărești la televizor și gândul ți-e tot timpul acolo. Dar acum sunt bucuros că fac parte din această academie și am posibilitatea să urmăresc foarte mulți copii.

Trebuie să ai răbdare cu copiii, în primul rând. Nu e ușor să lucrezi cu ei. Sunt și eu la început, mă bucur că am posibilitatea să fiu cu ei. Pe viitor, poate îmi iau și licența de antrenor.

Când m-am retras, nu m-am gândit la ce vreau să fac. A fost ceva neașteptat. Dar sunt încă tânăr, am timp să merg înainte. Momentan, nu știu dacă am aptitudini de antrenor. Fiind la început, nu pot să vorbesc prea multe. Trebuie să mă acomodez și eu, să cresc, să învăț. După care, voi vedea ce se va întâmpla", a spus Nicolae Mitea, într-un interviu pentru PRO TV.

Mitea a ratat dramatic transferul la Barcelona: "A fost șansa vieții lui, dar a fugit într-o noapte cu actele"

În 2001, când avea doar 16 ani, Nicolae Mitea a dat probe la FC Barcelona, însă transferul său la colosul din Spania a căzut pe ultima sută de metri. Catalanii au vrut să îi ofere un contract, însă întreaga situație a luat o întorsătură neașteptată, după cum povestea Ionuț Chirilă, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

„Dacă mă asculta... a fugit de la Barcelona! Era semnat la Barcelona! A fugit cu cineva, nu mai contează. Știi povestea, cred. Ce mai contează? La 16 ani, îi dăduseră tatălui lui loc de muncă, era o lege în Spania, fiind minor, nu putea să vină fără un tutore. Două săptămâni am stat cu el acolo, l-a urmărit șeful departamentului de scouting. 

După două săptămâni, Rifer Clemente, cu o echipă de avocați a spus 'gata, îl semnăm!'. Le-am prezentat actele, era jucător liber, trebuia să ceară cartea verde și să semneze cu Barcelona! Și a fugit într-o noapte cu actele. A dispărut. A fost șansa vieții lui. I-am spus 'dacă pe legitimația ta scrie FC Barcelona pentru o noapte, a doua zi te cumpără 30 de cluburi din Europa fără să știe dacă ești șchiop, orb, n-ai o mână sau un picior'. 

Asta nu e o echipă de fotbal, e un imperiu! A dat cu piciorul la Barcelona, după a regretat toată viața. A spus 'A fost cea mai mare greșeală a vieții mele'. 

Am încercat să-l refac la Chiajna, l-am luat acolo, dar nu mai putea, se accidenta, era foarte firav. Jucător genial. Barcelona a spus că e ca Saviola”, a spus Ionuț Chirilă, în 2023, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Cariera lui Nicolae Mitea | Numele lui e gravat și astăzi la Amsterdam

Și-a început cariera la Dinamo, iar în 2003 a prins transferul vieții, la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg cu mai multe nume sonore ale fotbalului, precum Zlatan Ibrahimovic, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Ryan Babel, Edgas Davids, Maarten Stekelenburg sau Klaas-Jan Huntelaar.

În 2008 a ales să se întoarcă la Dinamo, deși, povestea el, a fost dorit în Serie A de cluburi precum Lazio sau Genoa.

"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea, în 2010.

14 goluri a marcat Nicolae Mitea pentru Ajax Amsterdam, în 75 de partide, în toate competițiile. Cu ”lăncierii” a câștigat un titlu și o Cupă a Olandei, iar pe Johan Cruyff Arena, numele său este inscipționat pe ”Wall of Fame”, alături de alți jucători importanți care au trecut pe la Ajax, printre care și Bogdan Lobonț, George Ogăraru sau Cristian Chivu.

Ultimul gol marcat de Mitea a fost în 2011, la inaugurarea stadionului ”Ilie Oană” din Ploiești. Acesta evoluat pentru Petrolul și a marcat chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat de ”câini” cu 5-1.

  Numele lui Nicolae Mitea este gravat la loc de cinste la muzeul stadionului "Johan Cruyff", casa lui Ajax Amsterdam și a echipei naționale a Olandei. Pe "Wall of Fame" de la Amsterdam se găsesc numele tuturor jucătorilor care au scris istorie în tricoul "lăncierilor". Nu lipsesc nici Cristi Chivu, Bogdan Lobonț sau George Ogăraru.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace
Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace
ULTIMELE STIRI
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Echilibru în prima repriză
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Echilibru în prima repriză
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Familia nu mai vorbește cu el, după ce a refuzat transferul și un salariu mult mai mare la altă echipă!
Familia nu mai vorbește cu el, după ce a refuzat transferul și un salariu mult mai mare la altă echipă!
Gazonul de pe stadionul din Miercurea Ciuc arată dezolant înainte de Csikszereda - FCSB
Gazonul de pe stadionul din Miercurea Ciuc arată dezolant înainte de Csikszereda - FCSB
Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!
Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

Răzvan Raț: ”Dacă nu ia titlul în acest sezon, o să fie complicat să-l mai câștige”

Răzvan Raț: ”Dacă nu ia titlul în acest sezon, o să fie complicat să-l mai câștige”

Mesajul antrenorului lui Florinel Coman la scurt timp după ce Gigi Becali a zis că îl așteaptă la FCSB: „Fără scuze!”

Mesajul antrenorului lui Florinel Coman la scurt timp după ce Gigi Becali a zis că îl așteaptă la FCSB: „Fără scuze!”

Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB: "Dacă nu vine Charalambous, mă supăr și poate îl iau pe el"

Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB: "Dacă nu vine Charalambous, mă supăr și poate îl iau pe el"

Moment rar la FCSB: cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda

Moment rar la FCSB: cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda



Recomandarile redactiei
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Echilibru în prima repriză
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Echilibru în prima repriză
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!
Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!
Gazonul de pe stadionul din Miercurea Ciuc arată dezolant înainte de Csikszereda - FCSB
Gazonul de pe stadionul din Miercurea Ciuc arată dezolant înainte de Csikszereda - FCSB
"Am fost la discuții!" Mihai Pintilii, dezvăluiri după întâlnirea cu Burleanu + replică pentru Mihai Stoica
"Am fost la discuții!" Mihai Pintilii, dezvăluiri după întâlnirea cu Burleanu + replică pentru Mihai Stoica
Alte subiecte de interes
Nicolae Mitea împlinește 37 de ani: ”Am avut oferte de la Lazio și Genoa, dar eu am vrut mai mult”. Cum putea ajunge la Barcelona
Nicolae Mitea împlinește 37 de ani: ”Am avut oferte de la Lazio și Genoa, dar eu am vrut mai mult”. Cum putea ajunge la Barcelona
REPORTAJ | Din fabrica de staruri a lui Ajax Amsterdam. Românii puși la loc de cinste în ”templul” lui Johan Cruyff
REPORTAJ | Din fabrica de staruri a lui Ajax Amsterdam. Românii puși la loc de cinste în ”templul” lui Johan Cruyff
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
”Tricolorul” care i-a dat pe spate pe olandezi: ”O opțiune pentru Ajax, Feyenoord și PSV”
Reacția olandezilor după ce Cristi Chivu i-a dat răspunsul lui Ajax: ”Nu are cum să fie bine!”
Reacția olandezilor după ce Cristi Chivu i-a dat răspunsul lui Ajax: ”Nu are cum să fie bine!”
CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece sau pică. Care sunt scenariile

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece sau pică. Care sunt scenariile

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Un șofer de 19 ani, care circula haotic pe A2, urmărit dintr-un elicopter al poliției. Ce au descoperit când l-au oprit

stirileprotv Un șofer de 19 ani, care circula haotic pe A2, urmărit dintr-un elicopter al poliției. Ce au descoperit când l-au oprit

Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

stirileprotv Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

