Mesajul antrenorului lui Florinel Coman la scurt timp după ce Gigi Becali a zis că îl așteaptă la FCSB: „Fără scuze!”

Extrema stângă în vârstă de 28 de ani traversează o perioadă complicată în fotbalul din Qatar. Internaționalul român a bifat 25 de apariții în acest sezon, reușind să marcheze doar trei goluri în toate competițiile. Acum, Al-Gharafa o va întâlni vineri seară pe Umm Salal, pe stadionul Al Bayt, în sferturile de finală ale Cupei Emirului.
În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, antrenorul portughez Pedro Martins le-a cerut jucătorilor concentrare maximă și dedicare.
„Știm foarte bine că meciul va fi dificil, mai ales că Umm Salal ne provoacă mereu. Suntem obligați să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga”, a transmis Pedro Martins.
Fără scuze în Cupa Emirului
Totodată, tehnicianul a subliniat că lotul este pregătit din punct de vedere fizic pentru această confruntare.
„Nu avem accidentări acum, avem 99% dintre jucători în stare bună, iar în comparație cu luna trecută suntem într-o formă mai bună, deci, fără scuze, nu vor exista scuze în meciul cu Umm Salal. Sunt sigur că jucătorii își vor arăta adevărata forță în această competiție”, a adăugat antrenorul lusitan.
Oferta din România pentru extrema stângă
În ultima perioadă zvonurile revenirii lui Florinel Coman s-au intensificat, iar Gigi Becali a dezvăluit cum va încerca să-l „repatrieze" pe jucătorul român, al cărui angajament cu arabii expiră abia la 30 iunie 2027.