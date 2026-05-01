Mesajul antrenorului lui Florinel Coman la scurt timp după ce Gigi Becali a zis că îl așteaptă la FCSB: „Fără scuze!”

Extrema stângă în vârstă de 28 de ani traversează o perioadă complicată în fotbalul din Qatar. Internaționalul român a bifat 25 de apariții în acest sezon, reușind să marcheze doar trei goluri în toate competițiile. Acum, Al-Gharafa o va întâlni vineri seară pe Umm Salal, pe stadionul Al Bayt, în sferturile de finală ale Cupei Emirului.

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei, antrenorul portughez Pedro Martins le-a cerut jucătorilor concentrare maximă și dedicare.

„Știm foarte bine că meciul va fi dificil, mai ales că Umm Salal ne provoacă mereu. Suntem obligați să dăm tot ce avem mai bun pentru a câștiga”, a transmis Pedro Martins.