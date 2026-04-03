Rică Răducanu s-a arătat extrem de afectat de problemele medicale ale lui Mircea Lucescu, în contextul în care fostul selecționer al României a suferit un infarct în cursul zilei de vineri, 3 aprilie.

Rică Răducanu, emoționat cu privire la situația lui Mircea Lucescu

Răducanu a afirmat că „Il Luce” se simțea bine înainte de Turcia - România 1-0, partidă care a consemnat ratarea calificării la CM 2026 pentru tricolori.

Mai mult decât atât, înainte de infarct, Mircea Lucescu i-a confirmat lui Rică Răducanu că se simte bine. Răducanu a încercat să îl prevină de când a preluat naționala României că i-ar putea aduce probleme, însă „Il Luce” s-a arătat la acea vreme optimist.

„Am vorbit cu el înainte de a avea belele. L-am sunat, mi-a zis că a stat puţin în spital şi va pleca. E greu, e nasol. Suntem bătrâni. El a făcut 80 de ani, eu fac pe 10 mai. Nu ne mai arde de astea, dar lui văd că i-a ars. Nu ştii ce e înăuntru, dar prin câte emoţii am trecut şi noi ca jucători, ca antrenori, că am stat lângă el atâţia ani… Se duce şi inimioara asta, se toceşte. Nu e în regulă. Normal, pe ăştia ca noi, pe el, trebuia să ne lase să stăm mai mult. Avem sprijinul tuturor. Cine vrea să murim?

(n.r. aveţi lacrimi în ochi) Păi cum? Suntem prieteni foarte buni. Uite, mi s-a făcut părul pe mine… Suntem şi neamuri. Răzvan (n.r. Lucescu) e naşul lui Cătălin (n.r. fiul lui Rică Răducanu). Şi la ăia mici. Ce vorbă e aia? Noi am fost lângă el atâţia ani. Am jucat la naţională amândoi, după m-a luat lângă el la calificări la Mondiale, la Europene.

Răducanu: „Nu a ieşit bine treaba cu turcii şi se toceşte şi inima asta”

Eu i-am zis de la început, când am auzit: ‘Lasă, Ricane, că stau şi eu pe acolo’. Dacă nu ai ce face, te duci, că nici eu nu pot să stau. El era chiar foarte bine. Pui suflet, vrei să ai rezultate, că e şi el cineva. Nu a ieşit bine treaba cu turcii şi se toceşte şi inima asta. De parcă joacă Lucescu sau eu sau altul. Nu mai avem marfă. Eu am zis de la început. Nu mai ai cu ce, tată. Nu mai e cum era. Înainte puteai să iei şi din Divizia B la naţională”, a declarat Rică Răducanu, potrivit as.ro.

Mircea Lucescu, stare stabilă! Ultimele detalii de la Spitalul Universitar

Fostul selecționer al României a suferit un nou infarct, după ce a fost internat la secția USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici) din cadrul Spitalului Universitar.

Din fericire, se pare că starea de sănătate de a celui mai titrat antrenor român este stabilă, așa cum au anunțat medicii de la Spitalul Universitar. Lucescu este ”coștient și cooperant cu personalul medical”.

În cursul zilei de vineri, fostul selecționer a sperat să fie externat, având în vedere că se află sub supravegherea medicilor de luni, doar că starea sa de sănătate nu a permis acest lucru.

„Revenind la comunicatul initial al SUUB, precizând că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, constient și cooperant cu personalul medical.

Precizăm că vom interveni public dacă apar elemente noi în evoluție”, au transmis medicii de la Spitalul Universitar, într-un comunicat pentru Știrile PRO TV.