Rădoi a debutat weekend-ul trecut pe banca lui Gaziantep, la 0-3 contra lui Eyupspor. Nici primul meci de acasă nu a adus motive de bucurie: eșec contra lui Beșiktaș, 0-2, vineri seară.

Mirel Rădoi, al doilea eșec consecutiv la Gaziantep: 0-2 contra lui Beșiktaș

Cu Alexandru Maxim și Deian Sorescu printre titulari, meciul lui Gaziantep a început practic de la 0-1. Fundașul portughez Tiago Djalo a marcat încă din minutul 7, cu o lovitură de cap, după un corner la care a fost scăpat din marcaj de apărarea gazdelor.

Imediat după golul încasat, Mirel Rădoi s-a îndreptat către colaboratorii săi de pe bancă și a revăzut golul încasat pe tabletă.