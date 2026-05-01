Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali Superliga
FCSB, campioana României, a ajuns în play-out în sezonul actual.

Sabin Ilie, fost jucător al Stelei și al Valenciei, nu are milă de jucătorii campioanei FCSB. El consideră că patronul ar trebui să demareze o adevărată revoluție la echipa roș-albastră, care în acest sezon a avut o evoluție neconcludentă. Din mare favorită la titlu, FCSB a ajuns să se agațe de speranțe firave de a mai juca în Europa.

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Antrenor în prezent e Lucian Filip după plecarea lui Mirel Rădoi, iar patronul formației, Gigi Becali, și managerul Mihai Stoica încearcă să găsească o soluție optimă pentru banca roș-albaștrilor, compatibilă cu aspirațiile echipei.

„Au nevoie de fundaș dreapta, fundaș stânga, cu tot respectul pentru Radunovic. Încă doi stopperi. Mai aduci doi, pe lângă Dawa, Graovac și Ngezana. E mult să ai 5 la cum îi schimbă Gigi Becali? La mijloc, acolo, eu spun adevărul, ce simt și ce văd. Tănase și Olaru nu prea, cum sunt Mbappe și Vinicius. Olaru de când a venit Tănase nu are libertatea aia. Sunt compatibili, dar ai nevoie de alții pe lângă. Atacant stânga, atacant dreapta, aripi, trebuie să ai niște jucători care să aibă frânele la ei nene, să dribleze, să scoată om din joc, viteză, forță”, a spus Sabin Ilie, potrivit Fanatik.

„Tănase nu e un pasator, un număr 10, dar e un jucător foarte bun. Acolo ai nevoie, din punctul meu de vedere, de un coordonator. Ai văzut la U Cluj, când era în formă, Nistor. Eu spun că jumătate din titulari trebuie schimbați, dar trebuie să ai răbdare. Nea Gigi trebuie să înțeleagă că răbdarea aduce binecuvântare”a declarat Marian Aliuță, pentru sursa mai sus citată.

Iranul vine cu o ofertă surpriză pentru Washington. Ar putea debloca negocierile de pace
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Start în a doua repriză
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Rădoi, start de coșmar: încă un eșec și golaveraj 0-5 după primele două meciuri! Drăguș, gol anulat de VAR
Lamine Yamal, diamantul Spaniei, dă emoții! Antrenorul Barcelonei a oferit ultimele informații
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Start în a doua repriză
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Start în a doua repriză
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"
MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: ”Omul vrea să vină”

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: ”Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte”

Răzvan Raț: ”Dacă nu ia titlul în acest sezon, o să fie complicat să-l mai câștige”

Mesajul antrenorului lui Florinel Coman la scurt timp după ce Gigi Becali a zis că îl așteaptă la FCSB: „Fără scuze!”

Gigi Becali a găsit antrenor pentru FCSB: "Dacă nu vine Charalambous, mă supăr și poate îl iau pe el"

Moment rar la FCSB: cum arată primul 11 pentru meciul cu Csikszereda



Rădoi, start de coșmar: încă un eșec și golaveraj 0-5 după primele două meciuri! Drăguș, gol anulat de VAR
Rădoi, start de coșmar: încă un eșec și golaveraj 0-5 după primele două meciuri! Drăguș, gol anulat de VAR
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Start în a doua repriză
FK Csikszereda - FCSB 0-0 pentru Conference League, pe Sport.ro! Start în a doua repriză
Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"
Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Ilie Dumitrescu i-a recomandat lui Gigi Becali un antrenor: ”Cea mai bună variantă la FCSB”
Pintilii îi spune NU lui FCSB: nici dacă revine Charalambous!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"Greu de ucis". Sabin Ilie a numit trei adversari de netrecut
Edward Iordănescu, făcut praf de fostul atacant de la Steaua, Dinamo și Rapid: ”Tu, ca selecționer...”
Edi Iordănescu, OUT de la naționala României? "E șansa lui!"
A plecat de la FCSB în urma unui conflict cu Gigi Becali, dar e de partea afaceristului în conflictul cu CSA Steaua
stirileprotv Premierul Ilie Bolojan a explicat ce se întâmplă dacă moțiunea de cenzură trece sau pică. Care sunt scenariile

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Un șofer de 19 ani, care circula haotic pe A2, urmărit dintr-un elicopter al poliției. Ce au descoperit când l-au oprit

stirileprotv Insula exotică cu ape limpezi și 31°C chiar și iarna, desemnată cea mai bună din lume pentru înot

