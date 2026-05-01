Sabin Ilie, fost jucător al Stelei și al Valenciei, nu are milă de jucătorii campioanei FCSB. El consideră că patronul ar trebui să demareze o adevărată revoluție la echipa roș-albastră, care în acest sezon a avut o evoluție neconcludentă. Din mare favorită la titlu, FCSB a ajuns să se agațe de speranțe firave de a mai juca în Europa.
Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali
Antrenor în prezent e Lucian Filip după plecarea lui Mirel Rădoi, iar patronul formației, Gigi Becali, și managerul Mihai Stoica încearcă să găsească o soluție optimă pentru banca roș-albaștrilor, compatibilă cu aspirațiile echipei.
„Au nevoie de fundaș dreapta, fundaș stânga, cu tot respectul pentru Radunovic. Încă doi stopperi. Mai aduci doi, pe lângă Dawa, Graovac și Ngezana. E mult să ai 5 la cum îi schimbă Gigi Becali? La mijloc, acolo, eu spun adevărul, ce simt și ce văd. Tănase și Olaru nu prea, cum sunt Mbappe și Vinicius. Olaru de când a venit Tănase nu are libertatea aia. Sunt compatibili, dar ai nevoie de alții pe lângă. Atacant stânga, atacant dreapta, aripi, trebuie să ai niște jucători care să aibă frânele la ei nene, să dribleze, să scoată om din joc, viteză, forță”, a spus Sabin Ilie, potrivit Fanatik.
„Tănase nu e un pasator, un număr 10, dar e un jucător foarte bun. Acolo ai nevoie, din punctul meu de vedere, de un coordonator. Ai văzut la U Cluj, când era în formă, Nistor. Eu spun că jumătate din titulari trebuie schimbați, dar trebuie să ai răbdare. Nea Gigi trebuie să înțeleagă că răbdarea aduce binecuvântare”, a declarat Marian Aliuță, pentru sursa mai sus citată.