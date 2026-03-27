de Dan CHILOM

Chiar dacă ar trebui să vorbim despre baraj, nu pot să nu mă gândesc ca am avut o grupă foarte accesibilă, cu Austria pe post de “balaur”, pe care am și învins-o la București, deci nu Anglia, Spania sau Franța, am avut-o pe Bosnia care este o echipă de nivelul nostru, dar care ne-a luat 6 puncte, Cipru și San Marino. Am fi putut să ne calificăm direct. Am avut o șansă bună, nu știu când ne mai întâlnim cu o astfel de grupă.

Turcia - România 1-0 | 10 idei după încă o calificare ratată

• Aseară i-am respectat un pic cam mult pe turci, nu am încercat să jucăm decât după ce am luat gol. Puțin. Foarte puțin pentru un baraj decisiv.

• Nu am văzut decât o organizare defensivă, fără prea multe idei de a pune pe picior greșit formația turcă. Cum am încercat să-i presionăm, cum au apărut ocaziile de gol. Păcat.

• Ne-a lipsit devotamentul, spiritul de sacrificiu, dorința aia nebună de a ajunge la Mondial. Am părut lipsiți de vlagă, temători, cuminți. Prea cuminți.

• Ideea de bază de la care trebuia abordat jocul, era aceea că realmente nu avem nimic de pierdut! Acest aspect s-a văzut doar după ce am luat gol și am început să ieșim la joc. O dată cu intrarea lui Tănase și Stanciu, jocul s-a mai animat, iar tricolorii și-au adus aminte ca nu mai avem și o a doua șansă. Târziu, zic eu.

• Mircea Lucescu s-a rezumat să anihileze jucătorii de valoare ai Turciei, dar nu să îi și pună sub presiune pentru a greși. Probabil nu are nici cu cine, trebuie să recunoaștem că asta e valoarea lotului României la momentul actual.

• Rațiu ne-a dezamăgit. Dacă la europeanul din Germania a devenit un idol pentru multă lume, iar în timp a arătat că este un jucător de valoare la echipa sa de club, de data asta a greșit rău, scăpându-l total din marcaj pe Fardi Kadioglu care a marcat unicul gol. Pe lângă el, nici cei doi fundași centrali nu s-au poziționat corect ( minge descoperită) pe intrarea în centru pe piciorul stâng a lui Arda Guler, care a dat pasă decisivă.

• Cred ca o variantă mai bună pentru mijlocul terenului, aseară, ar fi fost Screciu în locul lui Răzvan Marin. Fotbalistul Craiovei este jucător de forță, un jucător care este un “închizător” de meserie.

• Din nefericire am ajuns la baraj cu un singur vârf ca opțiune pentru avanposturi. Bîrligea, atacantul FCSB - ului, care evoluează în play-off. Nu a câștigat dueluri, nu a făcut presiune, a fost izolat total.

• Concluzia serii? Cred că am fi putut mai mult, așa cum Kosovo a câștigat în Slovacia, sau Bosnia în Țara Galilor, consider că și România ar fi putut să facă o surpriză la Istanbul.