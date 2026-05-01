Cunoscuta publicație spaniolă Marca și-a manifestat uimirea cu privire la faptul că fotbaliștii de la Voluntari și Bihor au ajutat ambulanța, în care se afla grav accidentat Alexandru Gîț, să părăsească terenul de joc.

Marca, uimită de imaginile din FC Voluntari - Bihor 2-1

Jucătorii divizionarelor secunde au împins mașina de salvare în afara terenului, vehiculul neputând să se deplaseze normal din cauza ploii.

„Suprarealist: În România, fotbaliștii ajută o ambulanță care nu a putut părăsi terenul din cauza ploii.

Acest lucru se întâmplă în Liga a 2-a din România, când FC Voluntari s-a confruntat cu FC Bihor. Unul dintre jucători a fost grav accidentat și a trebuit să fie transportat la spital cu ambulanța.

Jucătorii ambelor echipe au împins ambulanța, care a rămas blocată din cauza ploii și a terenului îmbibat cu apă” - a notat celebra publicație spaniolă.

Accidentarea teribilă suferită de fundașul dreapta Alexandru Gîț (28 de ani), la meciul FC Voluntari - FC Bihor 2-1, a umbrit total partida dintre cele două divizionare secunde.

Florin Pîrvu: „Nu am văzut de mult că jucătorii mei să plângă așa în vestiar”

Apărătorul lateral al ilfovenilor a suferit o dublă fractură la nivelul gambei, de tibie și peroneu, după o intrare prin alunecare a lui Răzvan Gunie.

Urletele de durere ale lui Alexandru Gîț, până să fie urcat în ambulanță, au provocat panică în rândul tuturor celor prezenți la stadion.

La finalul partidei, antrenorul său, Florin Pîrvu, s-a arătat extrem de afectat după cele întâmplate. Pîrvu a subliniat că pentru el tot ce contează acum este situația medicală a elevului său.

„Aș vrea să vă spun bună seara, dar pentru mine nu e o seară bună. Chiar dacă astăzi am câștigat acest meci, un meci foarte greu, după cum ați văzut și dumneavoastră, pentru mine în momentul ăsta gândul meu zboară către Alexandru Gîț, către situația lui.

Credeți-mă că nu am văzut de mult că jucătorii mei să plângă așa în vestiar. Sacrificiul este, totuși, prea mare pentru cele trei puncte în seara aceasta.

În astfel de momente, din punctul meu de vedere fotbalul nu mai contează. E prea mult! Nu vreau să acuz, chiar dacă în momentul ăla, nu știu, poate am spus niște lucruri. Acum nu vreau să spun mai mult, pentru că cine știe ce va ieși, dar...

Pîrvu: „Sacrificiul este unul foarte mare”

Nu știu. Nu, e prea mult, vă spun. Nu-mi găsesc cuvintele. Nu găsiți în mine un partener de dialog în acest moment, pentru că, v-am spus, gândul meu zboară către Alex și cu toții de aici ne gândim doar la el în acest moment.

Sacrificiul este unul foarte mare, le-am spus și celor din vestiar. Voiam să vă spun că sunt mândru de băieți, de cum au crezut până în ultimul minut.

Știu ce echipă am, știu ce antrenez. Dar e prea mult. Este la spital în acest moment, așteptăm mai multe detalii, dar e clar că e o accidentare foarte gravă” - a fost reacția Florin Pîrvu, la finalul partidei.

În acest sezon de Liga 2, Gîț a fost titular incontestabil la FC Voluntari, unde a prins 25 de meciuri în toate competițiile, reușind să marcheze un gol.

În cariera sa, Gîț a jucat pentru Sănătatea Cluj, U Cluj, Unirea Jucu, Dacia Unirea Brăila, Sportul Snagov, Gloria Buzău, FCU Craiova, Unirea Dej, Chindia Târgoviște și CSC Șelimbăr.