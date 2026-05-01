FCSB, prim 11 neschimbat la meciul cu Csikszereda. Octavian Popescu, în sfârșit două meciuri consecutive ca titular

Deja sigură de participarea la barajul pentru Conference League, FCSB vrea să își asigure locul 7 pentru a juca pe teren propriu semifinala. De partea cealaltă, Csikszereda e pe 11, între barajul de Conference și cel pentru evitarea retrogradării.

Pentru antepenultima etapă din play-out, FCSB a decis să nu facă nicio modificare în primul 11 față de cel utilizat la precedenta partidă - victoria clară cu Petrolul (3-1).

Interesant este că Octavian Popescu (23 de ani) leagă două meciuri ca titular, după evoluțiile din ce în ce mai bune din play-out. Jucătorul lui FCSB vine după un assist în meciul cu Farul (3-2) și un gol în partida cu Petrolul (3-1).

Octavian Popescu nu mai strânsese două meciuri consecutive ca titular în Superliga de la începutul sezonului regulat. Elias Charalambous l-a folosit din primul minut în etapele 3, 4, 5 și 6. Ulterior, fotbalistul de 23 de ani fie a rămas pe banca de rezerve, fie a prins minute doar pe finalul jocurilor.

FK Csikszereda - FCSB | Echipele de start