Rămasă fără antrenor pe 21 aprilie, după plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB are 30 de zile la dispoziție pentru a numi un nou antrenor cu licență Pro. Până atunci, formația roș-albastră poate miza pe cuplul de interimari format din Lucian Filip și Alin Stoica.

Gigi Becali: "Dacă Charalambous nu va veni, mă voi supăra"

Gigi Becali așteaptă în continuare un răspuns de la Elias Charalambous. Cipriotul este chemat să stea pe bancă doar la barajul de Conference League, iar în cazul unei calificări ar putea primi un nou contract de lungă durată.

Cipriotul ar urma să fie contactat de Gigi Becali după ultimul meci din play-out, contra lui FC Hermannstadt.

"Cu siguranță că trebuie să respectăm regulamentele. Înainte să se împlinească cele 30 de zile, va fi un antrenor. Nu îl știu acum pentru că nu m-a interesat așa de mult. Mă gândesc cine o să fie norocosul. Cine vine, dacă va califica echipa, nu-l mai schimbă nimeni.Poate să vină și Mourinho. El va veni cu 4-5 zile înainte de baraj. Dacă el califică echipa împreună cu Gigi Becali și Mihai Stoica, rămâne acolo!

Charalambous a spus că vrea din vară. Eu l-am lăsat în pace. N-am vorbit nimic cu el până acum. După ultimul meci pe care îl vom avea, cu Hermannstadt, îl voi suna pe Charalambous și îi zic: 'Băi, am nevoie de tine să vii două meciuri. Poți veni două meciuri să ne ajuți? Vreau să fac un contract pe două meciuri'. Dacă zice că nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că n-a fost o mare prietenie între noi", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Gigi Becali: "Poate îl luăm pe cel de care zice MM, un antrenor italian"

În cazul în care Charalambous va refuza, Gigi Becali a anunțat că se va îndrepta către lista creionată de Mihai Stoica, unde prima variantă ar fi un tehnician italian.

"Dacă Charalambous nu va veni, mă voi supăra. Când a venit la mine, a venit cu 5.000 pe lună. A câștigat peste un milion de euro în trei ani. Și-a făcut o carte de vizită. Iar acum, când te chem eu pe tine pentru două meciuri, tu nu vrei? Atunci nu e normal! Am dreptate sau nu?

E posibil să nu vrea Charalambous. Poate îl luăm pe cel de care zice MM, un antrenor italian. Eu nu-l cunosc. MM are și spaniol, și italian. Are mai mulți", a mai spus Becali.