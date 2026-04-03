În cursul zilei de vineri, fostul selecționer al României spera să fie externat de la Spitalul Universitar, acolo unde a ajuns luni după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei.

Mircea Lucescu a suferit al doilea infarct!

UPDATE 13:00: Potrivit Digi Sport, Mircea Lucescu ar fi suferit un al doilea infarct și a fost resuscitat din nou. În prezent ar fi în comă, informație confirmată și de reporterul PRO TV prezent la Spitalul Universitar.

Știre inițială:

Se pare că situația sa medicală s-a complicat, iar Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. Medicii de la Spitalul Universitar au transmis că starea acestuia este, acum, stabilă, iar ”Il Luce” se află sub atenta supraveghere a medicilor de specialitate.

Mircea Lucescu a fost selecționerul României în ultimii doi ani și a avut un parcurs perfect în UEFA Nations League, cu șase victorii din tot atâtea partide, datorită căruia naționala noastră a prins un bilet la barajul pentru calificarea la Cupa Mondială.

Ghinionul a făcut ca ”tricolorii” să dea de Turcia, o națională net superioară, care ne-a învins la Istanbul, scor 1-0, astfel că România va mai aștepta cel puțin încă patru ani pentru o participare la Mondial.

"În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare.

În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, a fost anunțul făcut de Spitalul Universitar.

Mircea Lucescu, cifrele unei cariere impresionante

„Il Luce” a avut o carieră impresionantă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara în iulie 1978. A fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986.

Ulterior, a stat pe banca tehnică a celor de la Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996), Rapid (1997-1998, 1999-2000), Inter (1999), Galatasaray (2000-2002), Beșitkaș (2002-2004), Șahtior (2004-2016), Zenit (2016-2018), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).

La Șahtior Donețk a strâns cele mai multe prezențe: 573. Mircea Lucescu a înregistrat la echipa din primul eșalon al Ucrainei 397 de victorii, 85 de rezultate de egalitate și 91 de înfrângeri, obținând 2.23 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.