Mirecea Lucescu a trăit clipe cumplite în această dimineață, dar medicii de la „Spitalul Universitar” au reușit să îl stabilizeze după ce a suferit un infarct miocardic acut.

Fostul slecționer al României este acum într-o stare stabilă, dar va mai rămâne internat pentru mai multe investigații.

Reacția lui Răzvan Burleanu după ce a aflat ce a pățit Mircea Lucescu

Președintele Federației Române de Fotbal a oferit o scurtă reacție după infarctul suferit de Mircea Lucescu.

Răzvan Burleanu a transmis că nu are informații în legătură cu starea de sănătate a fostului selecționer, el a aflat chiar în momentul în care a fost sunat că „Il Luce” a suferit un infarct la spital.

„Nu știu nimic. Aflu acum pentru prima dată. Având în vedere starea lui medicală, cel mai indicat este să vorbiți cu familia. Familia este acolo cu el oră de oră, dar eu chiar nu știu nimic”, a spus Răzvan Burleanu, potrivit gândul.ro.

Fostul selecționer al echipei naționale a leșinat în timpul unei ședințe tactice de dinaintea partidei cu Slovacia.

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la „Spitalul Universitar”, unde a este și acum internat, iar acolo a fost operat, iar acum stabilizat după infarctul suferit în cursul zilei de astăzi (vineri, 3 aprilie).