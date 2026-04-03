Fostul selecționer al naționalei României a trăit clipe cumplite în această dimineață, dar medicii de la spitalul Universitar au reușit să îl stabilizeze după ce a suferit un infarct miocardic acut.

Turcii, reacție promptă după infarctul lui Lucescu

„Il Luce” este o figură importantă în lume fotbalului, iar informația că tehnicianul a suferit un infarct a ajuns rapid și în Turcia.

Fanatik.tr a scris despre starea de sănătate din această dimineață a lui Mircea Lucescu.

„Mircea Lucescu, care aștepta externarea din spital după ce a suferit un infarct săptămâna trecută, a suferit un alt infarct în această dimineață. Lucescu a fost salvat de medici și dus la terapie intensivă.

Starea pacientului este în prezent stabilă și este monitorizat îndeaproape de specialiști. Pacientul rămâne internat în Secția de Cardiologie, unde primește îngrijiri medicale adecvate.”, au scris turcii.

Fostul selecționer al echipei naționale a leșinat în timpul unei ședințe tactice de dinaintea partidei cu Slovacia.

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la „Spitalul Universitar”, unde a este și acum internat, iar acolo a fost operat, iar acum stabilizat după acest infaract, din dimineața zilei de vineri.