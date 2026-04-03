Jurnaliștii din Peninsulă au urmărit îndeaproape evenimentele de la București, unde fostul selecționer al României a ajuns din nou pe mâinile medicilor. Cel mai important cotidian de sport din Italia i-a dedicat vineri un material amplu, amintind de trecutul tehnicianului pe băncile echipelor Inter Milano și Brescia.

„Dublu infarct pentru Lucescu: fostul antrenor al lui Inter și Brescia, la terapie intensivă”, a titrat presa publicația din Italia.

Mircea Lucescu ar fi trebuit să fie exterant astăzi din spital, însă starea tehnicianului s-a agravat brusc chiar înainte de a părăsi unitatea medicală.

„Spaimă pentru Mircea Lucescu, fostul selecționer al României în vârstă de 80 de ani (demis după ratarea calificării la Mondial), lovit de două infarcturi (primul la 9:30, al doilea la 12:04, ora locală) chiar în timp ce urma să fie externat de la Spitalul Universitar din București.

În prezent, fostul antrenor de la Brescia și Inter se află în stare gravă la secția de terapie intensivă. Lucescu se simțise rău în fața jucătorilor, în timpul ședinței tehnice din preziua meciului cu Slovacia, partidă între învinsele din play-off-ul pentru Mondial. Lucescu nu a mai făcut deplasarea la Bratislava, rămânând internat sub observație, deși medicii îi diagnosticaseră o simplă sincopă. Totuși, îi fusese montat un defibrilator”, au notat italienii.

Comunicatul transmis de Spitalul Universitar

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au emis un comunicat oficial prin care au transmis detalii despre situația medicală a lui Mircea Lucescu, dând asigurări că intervenția specialiștilor a fost promptă.

„În cursul dimineții, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate. Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, au comunicat oficialii spitalului.