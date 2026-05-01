SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipele din play-out luptă pentru calificarea în barajul de Conference League.

TAGS:
FK Csikszereda - FCSBFK CsikszeredaFCSBCsikszeredaMarton Eppelflorin tanase
Din articol

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FK CSikszereda și FCSB se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 7 din play-out.

6 decembrie 2025, FK Csikszereda - FC Argeș: 0-2 a fost singura înfrângere suferită de ciucani în ultimele 14 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest șapte victorii și șase remize.

FCSB a câștigat șapte dintre cele 17 deplasări din ediția în curs, iar de alte patru ori a terminat la egalitate.

34 de goluri au marcat roș-albaștrii în prima repriză (dintr-un total de 61), dintre care 12 până în minutul 15.

Marton Eppel și Florin Tănase, golgheterii celor două echipe

11 goluri a marcat Marton Eppel pentru gazde în primele 36 de runde, atacantul maghiar fiind al 31-lea străin din istoria competiției care a depășit borna de 10 goluri înscrise în sezonul de debut.

Cu 15 goluri marcate și opt pase decisive, Florin Tănase este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din campionat.

Remarcabile și prestațiile brazilianului Anderson Ceara care, pe lângă cele cinci goluri înscrise și șapte pase decisive, a reușit și 84 de driblinguri, capitol la care este cel mai bun din SuperLigă.

Csikszereda a folosit cei mai mulți fotbaliști români născuți după 1 ianuarie 2004

FK Csikszereda este echipa care a utilizat cei mai mulți jucători cu cetățenie română născuți după 1 ianuarie 2004 - 10 fotbaliști.

Gruparea bucureșteană este formația care a beneficiat de cele mai multe penalty-uri - 14, opt dintre ele fiind dictate pentru henț în careu.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat 2025-2026, când roș-albaștrii au câștigat patru dintre cele șase puncte puse în joc, 1-1 la Miercurea Ciuc (Al. Pantea - autogol / M. Edjouma) și 1-0 pe Arena Națională (J. Cisotti). Info: LPF

Care sunt echipele care au primit licența pentru cupele europene

Federația Română de Fotbal a anunțat, joi, lista echipelor care au primit licența UEFA pentru următorul sezon din competițiile europene.

În primă fază, Rapid și FC Argeș nu au primit licența pentru cupele europene, însă cele două au făcut apel. 

Comisia de Apel a decis să acorde licența UEFA celor de la Rapid, însă nu și lui FC Argeș. Astfel, indiferent de poziția ocupată în play-off, piteștenii nu vor putea juca în cupele europene din cauza unor datorii.

Pe lângă cele 5 formații din play-off rămase, alte patru echipe din play-out au obținut licența UEFA și vor avea dreptul de a participa la barajul pentru Conference League: FCSB, FC Botoșani, FK Csikszereda și Farul Constanța.

Lista completă a echipelor din Superliga care au primit licența UEFA:

U Craiova 1948 Club Sportiv SA

Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

Asociaţia Fotbal Club Botoşani

Asociaţia Futball Klub Csikszereda

Asociaţia Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj

Fotbal Club Rapid 1923 SA

F.C.V. Farul Constanţa SA

SC Fotbal Club FCSB SA

SC Dinamo 1948 SA

Clasamentul din play-out

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno, reușită superbă la meciul 900 din carieră! Cât mai are de înscris până ajunge la 400 de goluri
ULTIMELE STIRI
Tensiune maximă la Congresul FIFA: Președintele federației palestiniene a refuzat să dea mâna cu liderul israelian
Andrei Rațiu, cu un picior în finala Conference League: ce l-a revoltat pe român în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg
Destinație surpriză pentru Florinel Coman? Ce a spus antrenorul român despre mutarea verii
Alexandru Băluță și-a anunțat plecarea: „Final de poveste"
Alisia, în culmea fericirii! Echipa ei favorită s-a calificat în finala Cupei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"NU" pentru FCSB! Adrian Șut a ales altă echipă pentru sezonul următor

A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid

MM Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: "Omul vrea să vină"

Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: "Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte"

Victor Pițurcă e gata să revină în fotbal: "Acolo m-aș implica"

Definiția ghinionului: a ratat trei penalty-uri consecutive și când a marcat i s-a anulat golul din cauza unui coechipier

Recomandarile redactiei
Destinație surpriză pentru Florinel Coman? Ce a spus antrenorul român despre mutarea verii
Andrei Rațiu, cu un picior în finala Conference League: ce l-a revoltat pe român în meciul Rayo Vallecano - Strasbourg
Tensiune maximă la Congresul FIFA: Președintele federației palestiniene a refuzat să dea mâna cu liderul israelian
Noul antrenor de la FCSB, situație inedită: "Dacă nu acceptă, să se ducă în altă parte"
Alexandru Băluță și-a anunțat plecarea: „Final de poveste"
Alte subiecte de interes
Clasificarea academiilor de fotbal din România pe 2024! FCSB nu prinde podiumul, toate cele 3 echipe Dinamo sunt prezente
Transfer de națională la Sepsi OSK! Contract pe patru sezoane pentru "tricolor"
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Csikszereda - Ceahlăul 3-1 | Ciucanii încep bine noul sezon din Liga 2
Cum a reușit Zeljko Kopic să schimbe soarta meciului cu Csikszereda! Ce le-a transmis jucătorilor la pauză
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!