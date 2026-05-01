LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, FK CSikszereda și FCSB se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 7 din play-out.

6 decembrie 2025, FK Csikszereda - FC Argeș: 0-2 a fost singura înfrângere suferită de ciucani în ultimele 14 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest șapte victorii și șase remize.

FCSB a câștigat șapte dintre cele 17 deplasări din ediția în curs, iar de alte patru ori a terminat la egalitate.

34 de goluri au marcat roș-albaștrii în prima repriză (dintr-un total de 61), dintre care 12 până în minutul 15.

Marton Eppel și Florin Tănase, golgheterii celor două echipe

11 goluri a marcat Marton Eppel pentru gazde în primele 36 de runde, atacantul maghiar fiind al 31-lea străin din istoria competiției care a depășit borna de 10 goluri înscrise în sezonul de debut.

Cu 15 goluri marcate și opt pase decisive, Florin Tănase este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din campionat.

Remarcabile și prestațiile brazilianului Anderson Ceara care, pe lângă cele cinci goluri înscrise și șapte pase decisive, a reușit și 84 de driblinguri, capitol la care este cel mai bun din SuperLigă.

Csikszereda a folosit cei mai mulți fotbaliști români născuți după 1 ianuarie 2004

FK Csikszereda este echipa care a utilizat cei mai mulți jucători cu cetățenie română născuți după 1 ianuarie 2004 - 10 fotbaliști.

Gruparea bucureșteană este formația care a beneficiat de cele mai multe penalty-uri - 14, opt dintre ele fiind dictate pentru henț în careu.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în sezonul regulat 2025-2026, când roș-albaștrii au câștigat patru dintre cele șase puncte puse în joc, 1-1 la Miercurea Ciuc (Al. Pantea - autogol / M. Edjouma) și 1-0 pe Arena Națională (J. Cisotti). Info: LPF

Care sunt echipele care au primit licența pentru cupele europene

Federația Română de Fotbal a anunțat, joi, lista echipelor care au primit licența UEFA pentru următorul sezon din competițiile europene.

În primă fază, Rapid și FC Argeș nu au primit licența pentru cupele europene, însă cele două au făcut apel.

Comisia de Apel a decis să acorde licența UEFA celor de la Rapid, însă nu și lui FC Argeș. Astfel, indiferent de poziția ocupată în play-off, piteștenii nu vor putea juca în cupele europene din cauza unor datorii.

Pe lângă cele 5 formații din play-off rămase, alte patru echipe din play-out au obținut licența UEFA și vor avea dreptul de a participa la barajul pentru Conference League: FCSB, FC Botoșani, FK Csikszereda și Farul Constanța.

Lista completă a echipelor din Superliga care au primit licența UEFA:

U Craiova 1948 Club Sportiv SA

Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

Asociaţia Fotbal Club Botoşani

Asociaţia Futball Klub Csikszereda

Asociaţia Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj

Fotbal Club Rapid 1923 SA

F.C.V. Farul Constanţa SA

SC Fotbal Club FCSB SA

SC Dinamo 1948 SA

Clasamentul din play-out