Evenimentul nefericit a avut loc în dimineața zilei de vineri, 3 aprilie 2026, în momentul în care antrenorul se pregătea de externare. Cadrele medicale ale unității sanitare au intervenit imediat, preluându-l din secție și ducându-l direct în sala de operații. Acolo, medicii i-au efectuat o angioplastie primară, reușind să îi stabilizeze starea. În acest moment, tehnicianul rămâne internat la secția de Cardiologie, sub atenta supraveghere a specialiștilor.

Șoc în timpul ședinței de la Casa Fotbalului

Vestea problemelor fostului selecționer a ajuns rapid la sediul Federației Române de Fotbal, în timpul unei ședințe a Comisiei Tehnice.

„Sunt tare îngrijorat de ce s-a întâmplat cu Lucescu. S-a întâmplat chiar în timpul Comisiei Tehnice, după ce la început le-am comunicat că ieri am fost la el, am stat acolo o perioadă de timp cu președintele. Era totul OK.

Nu eram bucuros că și-a încheiat colaborarea cu FRF din cauza stării de sănătate, dar faptul că președintele i-a propus o colaborare era o chestie foarte, foarte importantă și pentru el, pentru că îl menținea în lumea fotbalului, dar și pentru noi.

Acum pot să vă spun că e stabil, am vorbit la spital. Nu știu să vă dau mai multe amănunte, că nu sunt doctor, vă spun ce știu”, a spus Mihai Stoichiță.